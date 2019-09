„Wir müssen gewinnen“

Nach dem enttäuschenden Auftritt im Drittligaheimspiel gegen den FSV Zwickau (wir berichteten) steht für den FC Würzburger Kickers heute das Achtelfinale im bayerischen Verbandspokal auf dem Programm. So gastieren die „Rothosen“ ab 17.30 Uhr beim TSV Aubstadt. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen und weiterkommen. Egal wie. Daher liegt sicherlich auch sehr viel Druck auf uns“, blickt Offensivspieler Dominik Widemann auf das Duell mit dem Regionalligisten voraus.

Allerdings treffen die Kickers dort auf einen Gegner, der zuletzt für positive Schlagzeilen sorgte. Mit 16 Punkten belegt der Liganeuling aktuell den vierten Tabellenplatz und blieb zuletzt zweimal in Folge ungeschlagen. Allein schon deshalb benötigt der FWK eine deutliche Leistungssteigerung, wenn der Einzug ins Viertelfinale stehen soll. Dementsprechend betont Kapitän Sebastian Schuppan: „Der Toto-Pokal ist extrem wichtig für uns. Daher müssen wir gegen Aubstadt abliefern und das Spiel gewinnen.“

Allerdings muss sich der Drittligist dazu in allen Belangen steigern, denn die Heimniederlage gegen den FSV Zwickau offenbarte eine erschreckende Emotionslosigkeit auf dem Platz. So musste Schiedsrichterin Riem Hussein keine einzige Gelbe Karte verteilen. Ebenso blieben die Kickers in dieser Saison nun schon zum dritten Mal ohne ein eigenes Tor (Ligahöchstwert). „Es reicht anscheinend noch nicht. Wir müssen noch mehr arbeiten“, gibt Sebastian Schuppan die Richtung für die Länderspielpause vor.

