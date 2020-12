Wieder dieser eine Fehler

SV Darmstadt 98 – FC Würzburger Kickers 2:0

Darmstadt: Schuhen, Pfeiffer, Mehlem (85. Seydel), Schnellhardt, Kempe (90.+2 Stanilewicz), Paik (80. Platte), Dursun (80. Berko), Höhn, Rapp, Starke, Holland.

Würzburg: Bonmann, Hoffmann, Dietz, Kraulich (89. Verstappen), Kwadwo, Lotric (75. David), Sané (75. Nikolov), Munsy, Flecker, Schweers, Kopacz.

Tore: 1:0 (55.) Kempe, 2:0 (90.+4) Platte. – Besonders Vorkommnis: Gelbe Karte für Kickers-Trainer Bernhard Trares wegen Reklamierens (67.). – Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg). – Zuschauer: keine zugelassen.

Auch wenn Hendrik Bonmann und Lion Schweers ihr erstes Zweitliga-Spiel bestritten – die Würzburger hatten trotz der Personalsorgen (siehe nebenstehenden Bericht) nominell eine ordentliche Mannschaft auf dem Platz. Zudem ließ sich mit dem zur Verfügung stehenden Spielern positionell eine ordentliche Mannschaft bilden. Diese ließ den Gegner kommen und setzte auf Konter, und Munsy hatte nach so einem Umschaltmoment die Chancen zum 1:0, als er frei vor dem SVD-Tor auftauchte, Schuhen aber hielt (7.). Darmstadt war feldüberlegen und tat sich lange schwer. Doch bei den Kickers war es wie so oft in dieser Saison: Sie machten eben diesen einen Fehler, der zum Gegentor führt: Viel zu passiv verhielt man sich vor Kempes Schuss von der Strafraumgrenze (55.). Eine echte Ausgleichs-Chancen gab es nicht mehr. Der zweite Treffer fiel nach einem Konter. mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020