Wenn man Steine plumpsen hört . . .

FC Würzburger Kickers – SC Preußen Münster 3:2

Würzburg: Verstappen, Hemmerich, Hansen, Schuppan, Kwadwo, Sontheimer, Gnaase (79. Baumann), Hägele, Kaufmann (87. Schweers), Pfeiffer, Vrenezi (78. Widemann).

Münster: Schulze Niehues, Schauerte, Özcan (79. Hoffmann), Dadashov, Rodrigues Pires, Kittner (30. Erdogan)/, Tezel, Scherder, Mörschel (61. Litka), Schnellbacher, Wagner.

Tore: 1:0 (13.) Luca Pfeiffer, 1:1 (38.) Julian Schauerte, 2:1 (45.) Albion Vrenezi (Foulelfmeter), 3:1 (52.) Fabio Kaufmann, 3:2 (88.) Luca Schnellbacher. – Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn). – Zuschauer: 4355.

Als Schiedsrichter Lukas Benen nach 93 zwar nicht hochklassigen, dafür insgesamt aber recht unterhaltsamen Spielminuten die Partie abpfiff, hörte man am Dallenberg bei den den Kickers-Verantwortlichen und -Spielern in übertragenem Sinn ein lautes Plumpsen. Es waren die Steine, die ihnen nach zuvor drei Liga-Niederlagen in Serie vom Herzen gefallen sind. „Diesen Sieg haben wir ganz dringend gebraucht“, befand Trainer Michael Schiele und fügte hinzu: „Natürlich bin ich jetzt erleichtert. Die vorherigen Niederlagen haben schon etwas an den Nerven gezehrt.“

Von großer Bedeutung

Für Luke Hemmerich, der auf der rechten Außenbahn wie gewohnt für viel Druck nach vorn sorgte, stand in erster Linie das Ergebnis im Vordergrund: „Wir hätten auch höher gewinnen können, doch hat man teilweise schon gemerkt, dass wir etwas verunsichert waren. Deshalb war der Sieg so eminent wichtig.“ Und Linksverteidiger Leroy Kwadwo gestand freimütig ein, „dass mir schon sehr viele Steine vom Herzen gefallen sind. Dieser Sieg war für uns von ganz großer Bedeutung. Dennoch liegt vor uns noch eine Menge Arbeit“.

Das Endergebnis von 3:2 spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf gar nicht richtig wider. Tatsächlich hätten die Kickers eigentlich mit mindestens drei oder vier Toren Vorsprung gewinnen müssen. So klar war man den Gästen aus Nordrhein-Westfalen, die vor 56 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Fußball-Bundesliga gehörten, überlegen. Doch letztendlich zeigt das 3:2 genau, wo es bei den Kickers derzeit noch krankt: Die Defensiv-Abteilung macht zwar einen stabilen Eindruck, doch leisten sich die Spielern immer wieder kollektive Auszeiten. „Beide Tore hätten so nicht passieren dürfen. Wir haben den Gegner ja förmlich eingeladen“, kritisierte Schiele nach Spielschluss. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatten die „Preußen“ sogar noch eine Ecke. Bei vielen Zuschauern „ploppte“ im Unterbewusstsein die Erinnerung an das Haching-Spiel auf, als den Kickers in den letzten Minuten sicher geglaubte Punkte durch die Hände flutschten. Doch dieses Mal ging alles gut.

Fabio Kaufmann überragte alle

Bei den Kickers stand erstmals Albion Vrenezi in der Anfangsformation. Er zeigte eine solide Leistung, an seinen Glanz-Auftritt im Pokal gegen Hoffenheim konnte er allerdings nicht anknüpfen. „Mann des Tages“ war eindeutig Fabio Kaufmann, der sich in einer Top-Form befindet und auf der rechten Seite gemeinsam mit Luke Hemmerich die Münsteraner vor Riesenprobleme stellte. Auch Luca Pfeiffer sorgte immer wieder für Gefahr. „Vorwerfen“ darf man beiden, dass sie jeweils „nur“ ein Tor erzielt haben. Möglichkeiten für weitere Treffer waren nämlich vorhanden. Wären die vielen Chancen, auch die von den eingewechselten Baumann und Widemann, genutzt worden, hätte man nicht bis zum Schluss zittern müssen.

