Weiterer deutscher Ex-Nationalspieler ist mit von der Partie

Ausgangslage: Gleich sieben neue Mannschaften gehen in der Drittligaspielzeit 2019/20 an den Start. Darunter ist mit dem FC Bayern München II wieder eine zweite Mannschaft. Der Münchner Profiunterbau stellt mit Sebastian Hoeneß (37) auch den jüngsten Trainer aller Drittligisten. Die Aufsteiger Viktoria Köln und SV Waldhof sind erstmals in der 3. Liga vertreten. Dagegen kehren mit dem Chemnitzer FC, dem 1. FC Magdeburg, dem MSV Duisburg und dem FC Ingolstadt

Favoriten: Der Kreis der Anwärter auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga war selten so groß. Geht es nach den Trainern der 20 Drittligisten, dann hat der Traditionsverein Eintracht Braunschweig trotz des zuletzt nur knapp verhinderten Abstiegs gute Chancen, diesmal ganz oben anzugreifen. Immerhin zwölf Trainer trauen dem Ex-Bundesligisten nach der starken Rückserie und einigen vielversprechenden Neuverpflichtungen eine Spitzenplatzierung zu. Als stärkste Konkurrenten gelten die drei Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt 04 (zehn Stimmen), 1. FC Magdeburg (neun) und MSV Duisburg (sieben). Weiter werden auch dem FC Hansa Rostock, dem KFC Uerdingen 05 (jeweils sechs), dem Vorjahresvierten Halleschen FC (fünf) und dem 1. FC Kaiserslautern (vier) Aufstiegschancen eingeräumt.

Finanzierung: Als erster Drittligist geht die Spvgg. Unterhaching in Sachen Finanzierung einen neuen Weg: Die Münchner Vorstädter sind seit Mitte Juli offiziell an der Börse München notiert. Ein Wertpapier kostet 8,10 Euro. Die Zeichnungsfrist endet am 26. Juli, es werden bis zu 954 365 Aktien ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös soll bei bis zu 7,7 Millionen Euro liegen. „Das Projekt Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft läuft ja nun seit drei Jahren. Der Börsengang war schnell die favorisierte Lösung. Wir sind überzeugt, dass das von der Struktur her perfekt zu uns passt. Wir wollen den Verein mit Weitblick führen und breit aufstellen“, begründete Präsident Manfred Schwabl diesen Schritt. Dabei wird der 53-Jährige selbst 16,7 Prozent der Anteile halten.

Investor: Mit dem 1. FC Kaiserslautern greift ein weiterer Drittligist auf die Hilfe eines Investors zurück. So hat der Beirat der FCK-Kapitalgesellschaft dem Einstieg des Milliardärs Flavio Becca zugestimmt. Bereits vor der Saison rettete der Luxemburger mit einem Darlehen von 2,6 Millionen Euro die Drittligalizenz. Damit verfügt nun neben dem TSV 1860 München (Hasan Ismaik) ein weiterer Verein über einen Investor.

Transferbilanz: Insgesamt investierten alle Drittligisten so viel in neue Spieler wie noch nie. Dabei stellte der Südkoreaner Woo-yeong Jeong einen neuen Drittligarekord auf. Für den 19-Jährigen zahlt Bundesligist SC Freiburg rund 4,5 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern. Der KFC Uerdingen untermauerte durch den Transfer des Dänen Andreas Maxsö, der in der vorigen Saison Stammspieler beim Schweizer Europa-League-Teilnehmer FC Zürich war, seine Aufstiegsambitionen. Zuvor hatten die Krefelder auch Ex-Bayern Spieler Jan Kirchhoff (28) verpflichtet. Zweitligaabsteiger MSV Duisburg holte den ehemaligen deutschen Nationalspieler Marvin Compper (195 Bundesliga-Einsätze) vom schottischen Meister Celtic Glasgow. Insgesamt hatten die 20 Vereine bis zum 17. Juli 457 Transfers getätigt (217 Zu- und 240 Abgänge). Das Transferfenster schließt am 2. September. Somit könnte der Vorjahreswert von 463 Spielerwechseln noch übertroffen werden. pati

