Weitere Vereine haben bereits angefragt

Auf den ersten Blick sieht es auf der Terrasse des Hotels „Edelfinger Hof“ aus, als handle es sich um ein ganz gewöhnliches Trainingslager des Fußball-Drittligisten FC Würzburger Kickers: Unter dem einen Sonnenschirm sitzt Trainer Michael Schiele und führt ein Einzelgespräch mit Simon Rhein. Einige Meter weiter unterhalten sich der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer und Dave Gnaase. Auf der Fensterbank eines Hotelzimmers stehen Kickschuhe, Kleinbusse mit Vereinslogos parken vor dem Gebäude.

Doch „normal“ ist in diesen „Corona-Tagen“ gar nichts. Bei genauerem Hinsehen fallen die vielen Absperrbänder und Desinfektionsstationen auf. „Wir konnten die Rahmenbedingungen des DFB hier gut umsetzen. Die Kickers haben zwei komplette Stockwerke für sich“, erzählt Tobias Motz, Inhaber des Hotels. Seit Sonntagabend ist der Kickers-Tross in Edelfingen, heute nach dem Frühstück brechen die Würzburger auf nach Meppen. Dort absolvieren sie zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten. Der einwöchige Quarantäne-Aufenthalt im Hotel ist vor dem Saison-Wiederbeginn vom DFB gefordert.

In dem extra für die Kickers ausgewiesenen Bereich „sind wir auch nicht mehr Herr im eigenen Haus“, erklärt Tobias Motz. So wird das Essen beispielsweise nicht serviert, sondern es wird nur bis zur Türe gebracht. Dort übernehmen FWK-Mitarbeiter alles weitere. Der Saunabereich sei zum Massage-Areal umfunktioniert. In einem Gastzimmer werde nun die Wäsche ausgegeben. Es seien, so der Gastronom, einige Gespräche mit den Mitarbeitern notwendig gewesen, um darauf hinzuweisen, auf was es bei diesem Hygienekonzept des DFB ankommt. „Es ist alles gut“, freut sich Trainer Michael Schiele. Es sei wichtig, dass die Mannschaft zusammen ist, auch wenn man sich an die großen Abstände beim Essen und bei Besprechungen erst gewöhnen müsse.

Der Coach freut sich nicht nur über die guten Bedingungen im Hotel, sondern auch über „den guten Platz“ des SV Edelfingen. „Ohne die ehrenamtlichen Helfer des Vereins wäre vieles nicht möglich“, weiß auch Tobias Motz. Zwischendurch haben die Kickers aber auch einmal auf ihrem angestammten Platz in Randersacker trainiert.

Der „Edelfinger Hof“ habe mit der gelungenen Umsetzung des vom DFB geforderten Hygienekonzepts eine kleine Marktlücke in diesen gerade für die Gastronomie extrem schweren Zeiten gefunden, so die Einschätzung des Inhabers Motz. Der Chemnitzer FC kommt zu seinem Spiel in Würzburg gegen Jena (siehe blauer Kasten oben) auch nach Edelfingen. Weitere Anfragen von Drittligisten für die Beherbergung vor den Begegnungen der Restsaison in Würzburg lägen bereits vor, unter anderem die vom 1. FC Kaiserslautern.

Und mit einem smarten Augenzwinkern sagt Tobias Motz: „Vielleicht können wir in der neuen Runde noch ganz andere Teams hier begrüßen.“ Auch der Hotelier und Kickers-Fan hofft auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Wir alle drücken die Daumen“, sagt er.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020