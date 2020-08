Visionen vom Europapokal

In vier Wochen gehen die Würzburger Kickers in ihre dritte Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Die bisherigen beiden Ausflüge in Deutschlands zweithöchster Fußballliga endeten 1978 und 2017 jeweils mit dem direkten Wiederabstieg. Auch in der anstehenden Spielzeit gehen die „Rothosen“ als Außenseiter und für viele als Abstiegskandidat Nummer eins ins Rennen.

Felix Magath, seit Anfang des Jahres Boss von Flyeralarm Gobal Soccer und neuer Macher im Hintergrund am „Dalle“, lässt sich von der überschaubaren Historie des Vereins im Profifußball indes nicht beirren. In einem Interview im Fachmagazin „Kicker“ zeigte sich der 67-Jährige gewohnt forsch. „Die Vision ist Europapokal.“, antwortete er auf die Frage, welche denn seine Vision mit den Kickers sei. In welchem Zeitraum das konkret passieren soll, erläuterte er allerdings nicht weiter. Normalerweise bemüht man sich am Dallenberg seit Jahren eher um Bodenständigkeit und Zurückhaltung. Selbst Saisonziele wurden in den vergangenen Jahren allenfalls verschachtelt zwischen den Zeilen kundgetan.

Wie der sportliche Höhenflug der nächsten Jahre gelingen soll, verrät Magath nun dem „Kicker“: „Im Fußball gibt es zwei Wege: Der eine ist, mit Geld alles zu kaufen; der andere ist, mehr zu arbeiten.“ Die Würzburger Kickers müssen sich für letztere Alternative entscheiden. „Die Aufgabe besteht darin, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen, mit wesentlich weniger Geld als bei den anderen Vereinen.“, erklärt der frühere Meistertrainer den derzeitigen Schlachtplan. Seine Würzburger werden nämlich auf schmalen Fuß durch die 2. Liga gehen müssen, mit dem geringsten Erlös an Fernsehgeldern von allen 18 Teams. Etwas über acht Millionen Euro kassiert der FWK. Hannover 96, Ligakonkurrent und Erstrundengegner der Kickers im DFB-Pokal, bekommt dagegen gut 15 Millionen Euro mehr. Das entspricht in etwa dem Würzburger Gesamtetat. Eine schreiende Ungerechtigkeit nach Magaths Empfinden: „Es werden Klubs belohnt, die vorige Saison ihre Ziele klar verfehlten. Jene Vereine, die sich aus einer äußerst schwierigen Liga nach oben gearbeitet haben, werden mit 15 Millionen Euro weniger bestraft.“

Chancenlosigkeit für die Elf von Kickers-Trainer Schiele leitet er dadurch trotzdem keineswegs ab. Den Klassenerhalt sieht er als nächsten Schritt und „als aktuell die erste Pflicht.“ Dass es gerade zum Saisonstart nicht einfach werden wird, ist dem erfahrenen Fußballfachmann freilich auch bewusst: „Die Mannschaft wird sich erst an diese neue Liga herantasten müssen.“ Sieben Neuzugänge hat der Klub bisher vermeldet. Magath, der im regen Austausch mit Schiele und dem Vorstandsvorsitzenden Daniel Sauer steht, schaut bei den Wechseln wohl auch genau hin. „Es gibt da selbstverständlich Situationen, in denen ich aufgrund meiner Erfahrung rate: Moment, das würde ich jetzt nicht so machen.“, verrät er.

Von den letzten Monaten zeigt er sich aber äußerst angetan: „Eine so homogene Einheit wie in Würzburg habe ich lange nicht mehr gesehen“, so Magath. stkr

