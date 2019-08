Verpflichtung für die Liga

FC Würzburger Kickers – TSG 1899 Hoffenheim 7:8 n.E.

Würzburg: Verstappen, Kwadwo, Schuppan, Hemmerichs, Hansen, Hägele, Gnaase (65. Widemann), Sontheimer, Kaufmann, Baumann (58. Vrenezi), Pfeiffer.

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Geiger (78. Skov), Bebou, Grillitsch (91. Rupp), Rudy, Zuber (72. Brenet), Hübner, Vogt, Grifo (46. Szalai), Posch.

Tore: 0:1 (29.) Kaderabek, 0:2 (54.) Bebou, 1:2 (68.) Kaufmann, 2:2 (75., Foulelfmeter) Vrenezi, 2:3 (99.) Szalai, 3:3 (114.) Pfeiffer. – Elfmeterschießen: 3:4 Szalai, 4:4 Hägele, 4:5 Bebou, 5:5 Schuppan, 5:6 Skov, Baumann hält gegen Kaufmann, 5:7 Rudy, 6:7 Vrenezi, Verstappen hält gegen Rupp, 7:7 Widemann, 7:8 Posch, Baumann hält gegen Hansen. – Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken). – Zuschauer: 10 006 (ausverkauft).

Im „Bauch“ der „Flyeralarm-Arena“ herrschte nach der Pokal-Schlacht der Würzburger Kickers gegen die TSG Hoffenheim eine seltsame Stimmung. FWK-Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer beschrieb es ganz treffend: „Wir können als Mannschaft stolz sein, aber am Ende ist es wieder eine Niederlage.“ Nach dem 0:2-Rückstand hatten die Würzburger den Bundesligisten mit einer imponierender Moral und undbändigem Willen noch mit 2:2 in die Verlängerung gezwungen. Und nicht nur das: Dem 2:3 durch Adam Szalai ließ Luca Pfeiffer per Kopf auch noch das 3:3 folgen. Der „Dalle“ bebte. „So eine Stimmung wünscht man sich jedes Wochenende“, sagte Sontheimer.

„Wir hätten es verdient gehabt, weiterzukommen“, sagte Albion Vrenezi berechtigt, denn die besseren Chancen hatten die Würzburger – man denke nur an Pfeiffers doppeltes Latten-Pech (110.). Vrenezi selbst war es, der diesem schon verloren geglaubtem Spiel die Wende gab. „Albi hat uns in den ersten Spielen extrem gefehlt“, sagte Michael Schiele zum Premium-Neuzugang aus Regensburg. Nach auskurierter Oberschenkelverletzung wurde er in der 58. Minute eingewechselt und kurbelte das Spiel „der Rothosen“ nochmals richtig an. Alles hatte Hand und Fuß, was der 25-Jährige machte, dazu verwandelte er nach Fabio Kaufmanns Anschlusstreffer einen Strafstoß zum 2:2. „Er hat uns einen Schub gegeben“, so Schiele.

Doch auch Kaufmann drehte ab etwa der 60. Minute nochmals richtig auf, holte alles aus sich heraus. „In der 103. Minute hatte ich einen Krampf in beiden Füßen. Irgendwie ist er aber wieder weg gegangen“, sagte er nach danach und fügte an: „Die Mannschaft hat gesehen, was sie kann.“

„Können uns nichts dafür kaufen“

Nach dem Pokalfest gilt es nun für die Spieler allerdings, alles richtig einzuordnen. Ähnlich wie Sontheimer meinte nämlich auch Michael Schiele: „Wir haben zwar viele Sympathien gewonnen, können uns aber wenig dafür kaufen, weil wir nicht in der zweiten DFB-Pokalrunde sind.“ Mal abgesehen davon, dass die die Kickers die 351 000 Euro Prämie gut hätten gebrauchen können, um den Kader noch etwas zu justieren, fehlt nach drei Liga-Niederlagen weiter der sportliche Erfolg.

Schiele gab sich zwar auch kämpferisch, indem er sagte: „Wir greifen nächste Woche wieder an.“ Doch auch er weiß genau, dass sich diese „David-gegen-Goliath-Leistung“ nicht eins zu eins auf die 3. Liga übertragen lässt und das Heimspiel am nächsten Samstag einen ganz anderen Charakter besitzt. Allerdings sind die Hoffnungen auf die Kehrtwende in der Liga berechtigt – auch wegen Albion Vrenezi, der das Spiel der Kickers auf eine höhere Qualitätsstufe hievt. „Wir wissen, was wir fußballerisch können“, so Schiele trotzig. Der Coach musste übrigens fürs Elfmeterschießen gar keine Schützen benennen. „Da sind gleich fünf Finger hochgegangen“, erzählte er aus dem Mannschaftskreis nach dem Ende der Verlängerung.

Ein wichtiger Aspekt dieses unvergesslichen Pokalabends ist die Begeisterungsfähigkeit des Würzburger Publikums. Die Mannschaft entfachte mit ihrer Beherztheit eine Mega-Stimmung. „So habe ich den ,Dalle’ noch nie erlebt. Das waren ja gefühlt 30 000 Zuschauer“, freute sich Fabio Kaufmann. Nun ist die Mannschaft aber auch in der Pflicht, mit dieser Leidenschaft in die nächsten Liga-Wochen zu gehen. „Wir werden da unten wieder rauskommen“, ist sich Kaufmann sicher.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019