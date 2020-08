„Variablen“ für das Mittelfeld

Mit Florian Flecker (Union Berlin) und Keanu Staude (Arminia Bielefeld) hat Zweitliga-Aufsteiger FC Würzburger Kickers am Wochenende zwei weitere Spieler für die neue Saison verpflichtet. Beide können im Mittelfeld variabel eingesetzt werden.

Staude ist gebürtiger Bielefelder und hat bei der Arminia sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und den Durchbruch vom Nachwuchs- in den Profibereich geschafft. Insgesamt 83 Mal stand der 23-Jährige bei den Ostwestfalen in der 2. Bundesliga auf dem Rasen, hinzu kommen unter anderem zwei Einsätze für die U20-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes. In der vergangenen Saison feierte der Mittelfeldmann mit den Arminen schließlich den Aufstieg ins Oberhaus. Nach 16 Jahren beim DSC zieht es Staude nun zu den Kickers.

„Keanu ist willensstark, dynamisch und technisch versiert. In jungen Jahren hat er sein Können in der 2. Liga bereits mehrfach unter Beweis gestellt.“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele.

Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer fügt hinzu, dass „Keanu perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er kennt die Liga bestens, bringt als gerade einmal 23-Jähriger schon Einiges an Erfahrung mit und ist auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt“.

„Absolut heiß“

„Florian ist im Mittelfeld variabel einsetzbar, seine Schnelligkeit und Wendigkeit zeichnen ihn aus. Zudem ist er ein Mentalitätsspieler mit einem großen Willen und großer Leidenschaft. Mir hat in den Gesprächen imponiert, dass er mit klaren Zielvorstellungen zu den Kickers wechselt“, freut sich FWK-Cheftrainer Michael Schiele.

Flecker spielte vor seinem Wechsel zu den „Eisernen“ beim TSV Hartberg und beim Wolfsberger AC in der österreichischen Bundesliga. Der gebürtige Steirer entstammt der Akademie des SV Kapfenberg.

„Ich bin absolut heiß und kann es kaum erwarten, gleich alle neuen Kollegen kennenzulernen und loszulegen“, erklärt Florian Flecker. Staude sagte zu seinem Wechsel nach Würzburg: „

„Nachdem ich bislang ununterbrochen für die Arminia gespielt habe, freue ich mich nun riesig auf die neue Herausforderung hier in Würzburg. Ich werde von der ersten Sekunde alles reinwerfen, damit wir unsere Ziele erreichen“, erklärt Staude. nice/mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020