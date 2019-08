Unterfränkische Liebeserklärung an einen Fußballverein

„111 Gründe, . . . zu lieben“, ist eine erfolgreiche deutsche Fußballbuchserie. Die wurde nun um eine weitere Folge erweitert, die sicherlich viele Fußballfans aus der Region erfreuen wird: „111 Gründe, die Würzburger Kickers zu lieben“ ist dieser Tage beim Schwarzkopf & Schwarzkopf- Verlag als Paperback erschienen, und zwar mit dem Untertitel „Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt“.

Die Kickers haben vor einigen Jahren das fast für unmöglich Gehaltene geschafft: Sie haben Würzburg nach fast vier Jahrzehnten zurück auf die nationale Fußballlandkarte zu bringen. Mit einem unvergleichlichen Höhenflug katapultierten sich die „Rothosen“ vom Dallenberg in den deutschen Profifußball.

Der Verein aus Unterfranken ist aber nicht nur ein „aufmüpfiger Emporkömmling“, sondern auch ein echtes Urgestein, in dem seit 1907 dem runden Leder hinterher gejagt wird. Nach den erfolgreichen Anfangsjahren folgten viele Abstürze des immer stolz gebliebenen Klubs. Oft stand man vor dem finanziellen Kollaps, sportlich ging es zwischenzeitlich gar hinunter bis in die 7. Liga. „Wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen“ – vermutlich weiß man das nirgendwo besser als in Würzburg. So gelang nach 38 Jahren auf sensationelle Weise die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Der Autor und Sportjournalist Steffen Krapf beleuchtet in diesem Buch die Berg- und Talfahrten des Klubs vom „Dalle“ und liefert in 111 Kapiteln zahlreiche Daten, Fakten und Anekdoten über den großartigsten Fußballverein der Welt. Das Buch zeigt, dass die Kickers am Leben sind – und es seit ihrer Gründung auch immer waren. Aus diesem Grund ist das Buch eigentlich ein Muss für jeden Kickers-Fan.

Steffen Krapf ist unter anderem auch als freier Mitarbeiter für die Sportredaktion der Fränkischen Nachrichten tätig. Er berichtet regelmäßig über sportliche Ereignisse rund um Würzburg. vb

