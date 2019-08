Überraschung in Wehen

SV Wehen Wiesbaden - FC Würzburger Kickers 2:4.

Wehen Wiesbaden: Bartels (46. Watkowiak), Kuhn (60. Guthörl), Mockenhaupt (46. Dams), Röcker (70. Medic), Franke (60. Mißner) - Shipnoski (60. Ajani), Gül (60. Lorch), Mrowca (70. Titsch Rivero), Niemeyer (07. Dittgen/70. Chato), Kyereh (60. Euschen), Schäffler (46. Tietz).

Würzburg: Verstappen, Hemmerich (68. Gipson), Hansen, Schuppan (68. Zulciak), Kwadwo (46. Borgmann), Hägele, Sontheimer (46. Gnaase), Kaufmann (76. Cakmak), Vrenezi (76. Ibrahim), Baumann (76. Breitkreuz), Pfeiffer (60. Widemann).

Tore: 0:1 (3.) Luca Pfeiffer, 0:2 (24.) Fabio Kaufmann, 1:2 (26.) Daniel-Kofi Kyereh, 1:3 (33.) Albion Vrenezi, 2:3 (71.) Eric Verstappen, 2:4 (80.) Patrick Breitkreuz. – Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier (Frankfurt). – Zuschauer: 200 (in Taunusstein-Wehen.

Drittligist FC Würzburger Kickers präsentierte sich in der Vorbereitung auf die Drittligasaison 2019/20 am Freitag in einer sehr guten Verfassung. Die „Rothosen“ setzten sich in einem Testspiel bei Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 4:2 durch. Dabei kamen beim FWK insgesamt 19 Spieler zum Einsatz. Torhüter Eric Verstappen, der zuletzt wegen einer Entzündung im Zeh passen musste, stand ebenso wie Hendrik Hansen und Daniel Hägele über die volle Distanz auf dem Platz. Neuverpflichtung Lion Schweers gehörte unterdessen noch nicht zum Aufgebot.

Bereits zur Pause führten die Mainfranken mit 3:1. Trotzdem fand Cheftrainer Michael Schiele nach der Partie mahnende Worte: „Natürlich ist es schön, dass wir heute vier Tore gemacht haben. Es gab aber auch Phasen, in denen wir zu wenig gegen den Ball gemacht haben. Wichtiger ist aber, dass wir keine großen Chancen zugelassen haben. In der zweiten Hälfte hatten wir dann auch einige Ballverluste und hätten manche Situationen besser ausspielen müssen. Trotzdem können wir natürlich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir waren heute vor dem Tor sehr kaltschnäuzig. Unter dem Strich war es ein wichtiger Test, bei dem man gesehen hat, dass in verschiedenen Belangen noch ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Daran gilt es jetzt zu arbeiten.“

Vor rund 200 Zuschauern im Trainingszentrum auf dem Halberg erwischten die Kickers den besseren Start in die Partie und erzielten bereits nach drei gespielten Minuten den Führungstreffer. Fabio Kaufmann hatte sich halbrechts durchgesetzt. Seinen Schuss konnte Jan-Christoph Bartels noch parieren, beim Abstauber von Luca Pfeiffer war der SVWW-Keeper aber machtlos.

Nach 24 Minuten später musste der Torhüter der Hessenerneut hinter sich greifen, als Fabio Kaufmann einen schön herausgespielten Würzburger Angriff unhaltbar zum 2:0 abschloss.

Der Zweitligaaufsteiger fand nur schwer in die Partie und verkürzte in der 26. Minute durch Daniel-Kofi Kyereh lediglich auf 1:2 verkürzen. Allerdings hatte dieser Spielstand nur kurze Zeit Bestand, Sommer Leihgabe Albion Vrenezi stellte aus kurzer Distanz mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. In der 71. Minute brachte ein ebenso überraschendes wie kurioses Eigentor der Würzburger zum 2:3 den SVWW wieder auf ein Tor heran, doch .in der 80. Minute traf Patrick Breitkreuz mit einem platzierten Flachschuss aus rund 20 Metern zum 4:2-Endstand.

Spieltage terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 5 bis 10 zeitgenau angesetzt: Dabei ist der FC Würzburger Kickers zunächst vier Mal in Folge an einem Samstagnachmittag gefordert. Die „Rothosen“ empfangen am 17. August in der heimischen Flyeralarm Arena den SC Preußen Münster. Eine Woche später (24. August) reisen die Mainfranken nach Braunschweig. Nach einer Länderspielpause gastieren die Kickers am 14. September bei Aufsteiger SV Waldhof Mannheim. Am 31. August wird am Dallenberg gegen den FSV Zwickau gespielt. Anpfiff ist jeweils um 14 Uhr. Anschließend stehen zwei Flutlichtspiele auf dem Programm: Am Freitag, 20. September, kommt um 19 Uhr der SV Meppen nach Würzburg, ehe der FWK amzehnten Spieltag bei Zweitligaabsteiger 1. FC Magdeburg erneut an am Freitagabend (27. September) antreten muss. pati

