Trares entzieht sich nicht der Verantwortung

Gut fünf Wochen ist Bernhard Trares nun Trainer beim FC Würzburger Kickers. Doch diese sind nicht ganz spurlos am 55-Jährigen vorüber gegangen. Auch via Kamera, in Corona-Zeiten finden ja keine Präsenz-Pressekonferenzen mehr statt, sah man am Dienstag, dass der Fußballlehrer rein äußerlich etwas angekratzt war. Nein, Trares war nicht stinkig oder kurz angebunden, er gab geduldig und informativ

...