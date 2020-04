Trainingspläne simulieren den Wochen-Rhythmus

Beschummeln und tricksen geht nicht: Während die Drittliga-Profis der Würzburger Kickers derzeit ihre Trainingspläne abarbeiten, tragen sie Pulsuhren. Die Daten werden digital übermittelt und von FWK-Athletiktrainer Philipp Kunz ausgewertet. „Bescheißen ginge da nur, wenn einer die Pulsuhr seiner Frau gibt“, sagt der 30-Jährige humorvoll. Doch das würde anhand der extrem abweichenden Werte dann auch schnell auffallen – außer die Frau wäre auch Leistungssportlerin.

Dass Fußballprofis in Deutschland derzeit nach Trainingsplänen individuell arbeiten, wurde ja in jüngster Zeit mehrfach kommuniziert. Doch wie sieht der Inhalt solcher Übungsanleitungen für daheim aus? „Sie beinhalten Grundlagen und lockere Läufe, aber es sind auch Sprints eingebaut“, gewährt Fitnessexperte Kunz Einblick. Im Grunde differieren die Pläne nicht von denen in der Sommer- und Winterpause. „Der Unterschied ist nur, dass die Spieler jetzt gerade voll im Saft standen“, erklärt der gebürtige Wertheimer. Kunz steht mit allen Akteuren in Kontakt und modifiziert nach Einzelgesprächen gegebenenfalls die Belastung Einzelner.

Grundsätzlich haben aber alle Kickers-Feldspieler den gleichen Trainingsplan erhalten, auf dem nicht selten auch zwei Einheiten pro Tag geschrieben stehen. „Wir fahren schon ein hohes Pensum“, sagt Philipp Kunz und erläutert: „Wir wollen den Wochenrhythmus beibehalten und haben Belastungsspitzen am Wochenende als Spielsimulation und einmal unter der Woche eingebaut.“ Die Torhüter übten etwas abweichend: Hier stünde auch viel Kognitives, Life Kinetik und Hand-Augen-Koordination auf dem Programm.

Philipp Kunz erhält immer wieder die Rückmeldung, dass die Profis ganz froh um solche Trainingspläne sind, „weil sie dem Heimtraining Struktur geben“. Aber Schuppan & Co. rennen nicht bloß jeden Tag einzeln durch den Wald. In „Video-Konferenzen“ schaltet sich die Mannschaft mit dem Trainerteam zusammen. Philipp Kunz zeigt dann Kraft-Elemente vor der Kamera, welche die Profis nachmachen sollen. „Das ist eine prima Abwechslung. Dann sehen sich alle mal wieder, und es gibt auch was zu lachen.“

Mindestens zwei Wochen Vorlauf

Die Schwierigkeit im Vergleich zu Sommer- oder Winter-Trainingsplänen liege im aktuellen Fall darin, dass man nicht wisse, auf welchen Zeitpunkt man hinarbeite. Deshalb sei es, so die Ansicht von Kunz, unerlässlich, dass man im Falle der Fortführung der Drittliga-Saison mindestens zwei Wochen zuvor Bescheid wisse. „Die Mannschaft muss vorher gemeinsam auf dem Platz trainieren. Elemente wie Zweikämpfe sind auch wichtig für Knochen, Sehnen und Bänder“, erklärt er. Die Signale des DFB sind aber auch so gesetzt, dass es spätestens 14 Tage vor weiteren Saisonspielen die verbindliche Info an die Vereine geben solle.

Das Problem hierbei ist, dass es in den Bundesländern unterschiedliche Handhabungen des Sportverbots gibt. So sind in Bayern derzeit alle Sportstätten bis mindestens 19. April gesperrt...

