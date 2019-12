Trainingslager in Andalusien

Schwitzen an der Costa de la Luz: Von Dienstag, 7. Januar, bis Donnerstag, 16. Januar, werden die Würtbzrger „Rothosen“ auf spanischem Boden trainieren:

Anders als in den Vorjahren, in denen die Würzburger Kickers in San Pedro del Pinatar, La Manga und Marbella ihre Zelte aufgeschlagen hatten, wird es dieses Mal nach Andalusien gehen. Genauer gesagt nach Novo Sancti Petri, einem Ort in der Gemeinde Chiclana de la Frontera in der Provinz Cádiz.

Landen wird der FWK-Tross in Sevilla. Von dort aus geht es dann in das Iberostar Selection Andalucía Playa, wo die Rothosen für neun Tage ihr Quartier beziehen werden. Unweit des Fünf-Sterne-Hotels wird sich die Mannschaft von FWK-Cheftrainer Michael Schiele auf die mit dem Heimspiel gegen die Spvgg. Unterhaching (Samstag, 25. Januar, 14 Uhr) beginnende Rest-Rückrunde vorbereiten.

Genaue Termine und Gegner der Testspiele im Rahmen des Trainingslagers an der Costa de la Luz werden noch bekanntgegeben. ne

