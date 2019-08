Startelf-Debüt? – Oder von der Bank?

Der „Kür“ im DFB-Pokal fehlte lediglich das berühmte Tüpfelchen auf dem „i“. Trotz der unglücklichen Niederlage nach Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim hat der FC Würzburger Kickers mit seinem couragierten Auftritt bundesweit für Aufsehen gesorgt. Doch das alles zählt nicht mehr, wenn es nun am Samstag, 17. August, um 14 Uhr in der „Flyeralarm“-Arena am Dallenberg um Drittliga-Punkte gegen den SC Preußen Münster geht.

Die Mannschaft wird nun also wieder vom „Liga-Alltag“ eingeholt. Dennoch glaubt Trainer Michael Schiele, dass das Hoffenheim-Spiel noch „nachwirkt“. Vielleicht könnte es ja so etwas wie ein Wendepunkt gewesen sein. Schiele sieht das so: „Aus dem Hoffenheim-Spiel kann man sehr viel Selbstvertrauen mit in die Liga nehmen. Ich als Trainer habe nur Positives gesehen: Wir sind nach dem 0:2 zurückgekommen, und das gleich zwei Mal. Wir haben Mentalität gezeigt. Wir haben schönen Fußball gespielt. Wir haben Aggressivität an den Tag gelegt. Es war insgesamt eine Top-Leistung meiner Mannschaft. Ich erwarte nun von ihr, dass sie genau so ins nächste Spiel geht, auch wenn zwischen Liga und Pokal natürlich ein großer Unterschied ist. Die Jungs wissen jetzt genau, was in ihnen steckt.“

Nachholbedarf

In der Liga haben die Kickers in der Tat noch Nachholbedarf. Nach drei Niederlagen in Serie sind die „Rothosen“ sogar bis auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Graue Haare bekommt deshalb aber noch niemand: „Es ist noch zu früh, um aus dem derzeitigen Tabellenstand irgendwelche Schlüsse zu ziehen“, sagt zum Beispiel Steve Gnaase. Der Mittelfeldspieler erinnert sich in diesem Zusammenhang gerne an die Vorsaison: „Auch damals sind wir schlecht gestartet – und am Ende standen wir dennoch auf dem fünften Platz“, so Gnaase, der in der Saison 2015/16 ein halbes Jahr lang vom 1. FC Heidenheim an die Spielvereinigung Neckarelz ausgeliehen war.

Deutlich besser aus den Startlöchern gekommen ist der SC Preußen Münster. Sieben Zähler hat das zu dieser Saison „runderneuerte“ Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga 1963 bereits auf dem Konto. Sechs wurden zu Hause geholt, nur einer dagegen auf des Gegners Platz. Das könnte natürlich für die Kickers sprechen, genauso wie die Tatsache, dass die beiden bisherigen Siege gegen Münster auf dem „Dalle“ eingefahren wurden.

Trotz der guten Heim-Bilanz in der Vergangenheit weiß Trainer Schiele, dass seine Mannschaft „alles in die Waagschale werfen muss“, wenn sie die Punkte in Würzburg behalten möchte. Für den Gegner aus Münster hat er viel Lob parat. „Die Preußen haben viele Spieler im Kader, die aus der Regionalliga gekommen sind und nun ihren nächsten Entwicklungsschritt machen.“ In den bisherigen vier Saisonpartien sei ihm Münster besonders wegen der variablen Spielweise aufgefallen. „Mal spielen sie mit Dreierkette, mal mit Viererkette.“

Startelf-Debüt möglich

Mit Albion Vrenezi hat ein Neuzugang gegen Hoffenheim für das meiste „Feuer“ im Würzburger Offensivspiel gesorgt. „Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen“, sagte auch Trainer Michael Schiele, obwohl er explizit nicht die Leistung eines Einzelnen herausstellen wollte, sondern die Mannschaft als sportliche Einheit bewertet haben möchte. Ob es für Vrenezi nun zum Startelf-Debüt kommt, darauf wollte sich Schiele noch nicht festlegen. „Mal gucken“, antwortete er auf die Frage, ob der 25-jährige Kosovare von Beginn an spielen wird. Letztendlich scheint Schiele dem Spieler selbst die Entscheidung zu überlassen. Wenn von ihm ein Okay kommen, dann werde er wohl von Anfang an spielen. Eine Überlegung sei es aber auch, ihn von der Bank kommen zu lassen. Was er von dort bewirken kann, hat man ja gegen Hoffenheim gesehen.

Eines ist für Schiele ganz klar: Die Anstrengung des Hoffenheimspieles sind gut verkraftet. „Wir haben es in dieser Woche etwas ruhiger angehen lassen, jetzt können wir wieder Vollgas geben.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019