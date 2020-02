Sontheimer: Er schreckt vor nichts zurück

Das Thema, das die Würzburger Kickers am vergangenen Wochenende unfreiwillig bundesweit in die Schlagzeilen spülte, wurde beim FWK nur noch am Dienstag kurz angesprochen: die rassistischen Beleidigungen gegen Leroy Kwadwo in Münster. „Er fühlt sich wieder wohl“, berichtet Trainer Michael Schiele. Das Sportliche steht bei den Unterfranken wieder im Mittelpunkt – und damit das nächste

...