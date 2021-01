So viele Punkte brauchen die Kickers noch

Wenn man dem 0:0 gegen Eintracht Braunschweig auf Würzburger Seite etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es die Erkenntnis, dass die Kickers jetzt konkurrenzfähig erscheinen in dieser 2. Fußball-Bundesliga. Drei Spiele in Folge sind sie nun ungeschlagen, blieben am Freitagabend erstmals in dieser Saison ohne Gegentor (wir berichteten). „Auf jeden Fall“, so Trainer Bernhard Trares, habe

...