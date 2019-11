Sein Engagement für den Verein bleibt unvergessen

Der FC Würzburger Kickers trauert um seinen Ehrenpräsidenten Rudi May, der am Dienstag, 12. November, im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Rudi May hat für den FWK Großartiges geleistet, sein außerordentliches Engagement im Verein ist unvergessen. Ende der 1980er Jahre konnte der gebürtige Würzburger und damalige Kickers-Präsident dank seiner Erfahrung als erfolgreicher Kaufmann die Rothosen aus einer äußerst schwierigen Lage befreien und wieder in ruhiges Fahrwasser lenken. Dass die Würzburger Kickers ohne Rudi May heute nicht da wären, wo sie sind, belegt auch ein Auszug aus der 100-jährigen Chronik des Vereins: „Nur durch diesen Schuldenerlass als Ergebnis der Verhandlungen unter der Vorstandschaft Rudi May ist der wirtschaftliche Untergang der Würzburger Kickers vermieden worden.“ pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019