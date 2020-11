Schuppan im Podcast

Der FC Würzburger Kickers weitet sein Angebot für seine Fans aus: Der brandneue FWK-Podcast „Kickers on tape“ ist seit Dienstag online. Zur Premiere im Kickers-Fanshop in der Theaterstraße 9 war Aufstiegsheld Sebastian Schuppan zu Gast. Er gewährt nicht nur einen Einblick in seinen neuen Arbeitsalltag als Vorstand Sport, sondern auch in seine Gefühlswelt beim entscheidenden Elfmeter, der die Kickers zurück in die 2. Bundesliga brachte. Zudem erzählt der 34-Jährige persönliche Anekdoten, auch aus dem Aufstiegsjahr, und warum ihm Verein, Fans und die Stadt Würzburg so ans Herz gewachsen sind.

Die Premiere ist nicht nur auf sämtlichen gängigen Plattformen wie Spotify & Co. abrufbar, sondern auch als Video auf dem Facebook- und YouTube-Kanal des FC Würzburger Kickers zu sehen.

Mehr Kontakt zu den Fans

„Wir wollen damit die Verbindung und den Kontakt zu unseren treuen Fans und Sympathisanten, die uns aufgrund der aktuellen Situation weder persönlich unterstützen noch Kontakt zum Team wie Verein haben können, nicht nur aufrecht erhalten, sondern intensivieren“, sagt Daniel Sauer, Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers, über die auditive Erweiterung des Kommunikations-Angebots.

Monatlich schaut Kickers-Stadionsprecher Tobi Grimm hinter die Kulissen des Dallenbergs und nimmt eine echte Rothose in den Fokus. nice

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020