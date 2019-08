Morgen treten die Würzburger Kickers das zehnte Mal im DFB-Pokal-Wettbewerb an. Immerhin haben sie in ihrer Historie schon drei Mal gewonnen; einmal verpasste der FWK im Elfmeterschießen den Einzug in die dritte Runde.

1978/79, 1. Runde: SC Herford – Kickers 2:1. Vor 41 Jahren standen die Kickers erstmals in der Hauptrunde des DFB-Pokal. Ein Jahr nach dem Zweitliga-Abstieg war der westfälische Oberligist SC Herford eine Nummer zu groß.

1980/81, 1. Runde: Kickers – TSV Hirschaid 2:1 n.V. Gegen den oberfränkischen Landesligisten Hirschaid erlöste Bertram Stahl die „Rothosen“ in der 112. Minute vor nur knapp 700 Zuschauern am „Dalle“.

1980/81, 2. Runde: Kickers – Fortuna Düsseldorf 0:2. Ein letzter großer Paukenschlag bevor der FWK für Jahrzehnte in den Niederrungen des Amateurfußballs verschwand. Den amtierenden DFB-Pokalsieger aus Düsseldorf brachte die grandios aufspielende Ziegler-Elf an den Rande einer Niederlage. Die Düsseldorfer hatten viel Glück. Trainer Otto Rehhagel meinte: „Großes Kompliment an die Amateure.“

2014/15, 1. Runde: Kickers – Fortuna Düsseldorf 3:2 n.V. Nach 33 Jahren und 317 Tagen kehrten die Kickers auf die große Bühne DFB-Pokal zurück. Und wie! Als Viertligist schenkte die Truppe von Bernd Hollerbach dem Zweitligisten Düsseldorf nichts. Nach 120 Minuten und zwei Toren von Christopher Bieber und eines von Steven Lewerenz war die Sensation perfekt – und in Würzburg entfachte sich etwas, das über Dekaden undenkbar erschien: Ein Fußball-Hype!

2014/15, 2. Runde: Kickers – Eintracht Braunschweig 0:1. Eigens für das Zweitrundenspiel gegen Braunschweig wurde die Flyeralarm Arena mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Knapp 12 000 Zuschauer sahen famos kämpfende Kickers, die am Ende gegen den Zweitligisten aus Niedersachsen unglücklich mit 0:1 den kürzeren zogen.

2015/16, 1. Runde: Kickers – SV Werder Bremen 0:2 n.V. Vorstandsmitglied Rüdiger Schmitt sagte vor einem Millionenpublikum in der Sportschau „die hau’ ma weg“, als die „Losfee“ Andrea Petkovic den Kickers mit Werder Bremen das erhoffte Traumlos zog. Der Drittliga-Neuling aus Würzburg kratzte dann auch tatsächlich an der Sensation. Nach einem (zu Unrecht) nicht gegebenen Tor von Marco Haller und einem nichtgeahndeten Handspiel des Bremer Torwarts außerhalb des Strafraums, schlug das Pendel in der Verlängerung in die andere Richtung aus und der Favorit siegte letztlich – äußerst schmeichelhaft – mit 0:2.

2016/17, 1. Runde: Kickers – Eintracht Braunschweig 1:0 n.V. Mittlerweile waren die „Rothosen“ kein ganz Kleiner mehr. Im Zweitliga-Duell mit Braunschweig gewann die Hollerbach-Elf verdient durch ein Tor von Elia Soriano.

2016/17, 2. Runde: Kickers – 1860 München 3:4 n.E. Näher war Würzburg dem DFB-Pokal-Achtelfinale nie. In einem neuerlichen Zweitliga-Duell mussten beide Teams nach intensiven und rassigen 120 Minuten, vor über 12 000 Zuschauern am Dallenberg, ins Elfmeterschießen. Dort zeigten sich die „Löwen“ eiskalt. Bei den Kickers hingegen verschossen Soriano und Daghfous.

2017/18, 1. Runde: Kickers – SV Werder Bremen 0:3. Die Fans in Würzburg freuten sich auf ein weiteres Pokal-Highlight am Dallenberg. Aufgrund eines Anwohnerstreits musste der FWK sein Spiel gegen Werder Bremen allerdings im über 100 Kilometer entfernten Offenbach austragen. Am „Bieberer Berg“ kam keine Heimspielatmosphäre für die Kickers auf. Der Favorit von der Weser siegte souverän mit 0:3. stkr

