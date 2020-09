Schiele ist nur verhalten optimistisch

Zielsetzung: Vor dem Pflichtspielauftakt beim FC Würzburger Kickers, betont Kapitän Dominik Kaiser (31) in einem Interview mit dem Internetportal „Sportbuzzer“: „Wir wissen auch, dass uns in der Kaderzusammensetzung noch das eine oder andere fehlt. Ich bin aber überzeugt, dass die Verantwortlichen noch die richtigen Entscheidungen treffen und Lösungen haben, damit auf allen Positionen Konkurrenzkampf herrscht. Das ist wichtig, aber zurzeit noch nicht so, wie es sich der Trainer wünscht.“ Trotzdem peilt der früherer Profi von RB Leipzig, der im Winter vom dänischen Erstligisten Bröndby IF zu 96 kam, eine bessere Spielzeit als die abgeschlossene Saison 2019/20 an: „Wir haben uns als Mannschaft nach einer schwächeren Hinrunde stabilisiert. Daher sehe ich schon die Möglichkeit, eine erfolgreiche neue Saison zu spielen.“

Personal: Auch was den Stand der Vorbereitung betrifft findet der 31-Jährige Mittelfeldspieler klare Worte: „Ich sehe uns auf einem guten Weg. Die letzten Wochen waren geprägt von vielen Trainingseinheiten. Wir haben schon eine gute Mannschaft zusammen, mit der wir das Spiel in Würzburg gewinnen können.“ Nach dem Pokalspiel in Würzburg empfängt die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak dann zum Auftakt in die 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Dabei wird in Hannovers Flügelspieler Kingsley Schindler wohl ausfallen. Der 27-Jährige hat nach wie vor mit Hüftproblemen zu kämpfen: „Ich hoffe, dass ich nächste Woche das Okay bekomme und wieder auf den Platz kann.“ Die Einsätze von Sei Muroya (Wadenprobleme), Baris Basdas (Oberschenkelprobleme) und Tim Walbrecht (Oberschenkelprobleme) sind noch offen. Neu-Zugang Patrick Twumasi (Trainingsrückstand) ist derweil noch kein Thema. Dagegen kehren Linton Maina (schwere Unterschenkel-Prellung) und Vize-Kapitän Mike Frantz (blockierter Rücken) wieder in den Kader zurück.

Transfers: Noch unklar ist unterdessen, wie Hannover 96 mit der Personalie Marvin Ducksch umgehen wird. Der 26-Jährige erzielte in der abgelaufenen Zweitliga Spielzeit 2019/20 immerhin 15 Tore und bereitete zudem sechs weiter vor. Zuletzt bot PAOK Saloniki 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler. Trotzdem betont Sportdirektor Gerhard Zuber: „Er bleibt bei uns.“ Mit Waldemar Anton (vier Millionen Euro, VfB Stuttgart) müssen die Verantwortlichen der Niedersachsen bereits einen Leistungsträger ersetzen. „Unabhängig davon, ob wir noch ein, zwei Spieler holen werden, haben wir eine sehr homogene, gute Mannschaft“, betont Zuber. Allerdings wurde die fehlende Breite im Kader beim 0:2 gegen Werder Bremen deutlich. 96-Boss Martin Kind ist aber optimistisch: „In der Zielsetzung sind wir uns sehr einig. Wir wollen aufsteigen.“ pati