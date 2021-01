Sachs nennt es „doof“

Benjamin Sachs saß blass in seinem Stuhl des Pressekonferenz-Raumes im Erzgebirgsstadion in Aue. Der Co-Trainer des FC Würzburger Kickers starrte nur in eine Richtung und sprach sehr leise, als er die interessanteste Frage des Dienstagabends beantworten sollte, die da lautete: „Wie kann man so ein naives Abwehrverhalten vor dem 1:1 erklären?“

„Das kann ich nicht beantworten“, war Sachs,

...