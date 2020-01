Ortlepp wird Magaths Assistent

Der neugegründete Unternehmenszweig „Flyeralarm Global Soccer“ mit Felix Magath an der Spitze (wir berichteten) hat zum 1. Februar Christian Ortlepp als „Head of Communication“ gewonnen. Der 47-jährige Medienprofi wird direkt an Felix Magath berichten und fungiert zudem als dessen Assistent.

„Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how, Leidenschaft, Engagement mit Herzblut gepaart mit seiner strategischen Ausrichtung zeichnen Christian Ortlepp aus. Er verfügt über ein exzellentes Netzwerk, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Österreich, wo er vor Jahren auch schon tätig war“, freut sich Magath über die Verpflichtung.

Ortlepp soll vor allem die strategische Ausrichtung und Entwicklung der Vereine FC Würzburger Kickers FC Admira Wien weiter vorantreiben. fa

