Montags gegen Hannover 96

Der Termin für das Erstrundenspiel des FC Würzburger Kickers im DFB-Pokal steht jetzt endgültig fest. Der Aufsteiger in die 2. Liga empfängt am Montag, 14. September, um 18.30 Uhr den Ligakonkurrenten Hannover 96 am „Dalle“.

Schweinfurt nun auch gemeldet

Inzwischen hat der Bayerische Fußballverband endgültig den 1. FC Schweinfurt 05 als zweiten bayerischen Vertreter für den

...