„Man muss nur dran glauben“

Viele Kickers-Spieler betreten heute im DFB-Pokal gegen Hoffenheim absolutes Neuland. Nur acht Akteure aus dem aktuellen Rothosen-Kader haben in ihrer Karriere überhaupt schon einmal ein DFB-Pokal-Spiel bestritten. Auf insgesamt 30 Pokal-Einsätze kommen Schieles Jungs – alleine 17 davon gehen auf das Konto von Kapitän Sebastian Schuppan. Der 33-Jährige hat im Pokal schon einmal das erlebt, wovon alle „Underdogs“ träumen. Er erreichte mit einem Drittligisten das Halbfinale und zwei Jahre später als Zweitliga-Spieler das Viertelfinale. Da hat es sich angeboten, dass die FN sich vor dem „Spiel des Jahres“ am Dalle mit Sebastian Schuppan unterhalten haben.

Herr Schuppan, Sie sind der DFB-Pokal-Experte im Kader der Rothosen. Was macht die Spiele „David gegen Goliath“ so besonders?

Sebastian Schuppan: Du kannst in solchen Spielen magische Momente kreieren. In diesen 90 oder im Zweifelsfall 120 Minuten ist alles möglich. Da macht die Ligazugehörigkeit manchmal meist nicht den großen Unterschied aus.

Sie standen häufiger in Teams, denen die Pokal-Sensation geglückt ist. Wie lautet die Erfolgsformel?

Schuppan: In der ersten Pokal-Runde haben die unterklassigen Mannschaften den Vorteil, dass die Erstligisten noch gar keine Spielpraxis aus der Liga haben. Es muss irgendwie gelingen, den Favoriten zu überraschen und auf dem falschen Fuß zu erwischen. Im Idealfall klappen bei denen dann einfach Sachen noch nicht so, wie sie es sollten. Wenn das eintrifft, musst du nur versuchen, das Glück in die Hand zu nehmen. Da braucht man vorher auch gar keine markigen Sprüche zu machen.

Aber ein Erstligist ist doch vom Papier her von einem Drittligisten eigentlich nicht zu schlagen . . .

Schuppan: Doch, das geht. Man muss nur daran glauben. Ohne den Glauben daran brauchst du gar nicht erst auf den Platz zu gehen. Dann schlägst du keinen Erstligisten.

Mit dem damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld sind Ihnen in der Saison 2014/15 gleich mehrere große Überraschungen gelungen. Auf dem Weg ins Halbfinale swurden gleich drei Bundesligisten rausgeschmissen. Wie ist ihre Erinnerung an damals?

Schuppan: Wunderschön. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich ist es immer noch so, als wäre es erst gestern gewesen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, stellen sich bei mir immer noch die Nackenhaare auf. Wir hatten ja alles andere als Losglück. Mit Bremen, Berlin und Mönchengladbach hatten wir ganz dicke Brocken. Wir haben uns aber nach jedem Los gesagt: „Männer, wir können das schaffen!“ Die Wahrscheinlichkeit einer Überraschung wird von Runde zu Runde natürlich geringer, da beim Gegner der Fokus aufs Spiel von Runde zu Runde immer größer wird. Es war einfach der Wahnsinn, es als Drittligist bis ins Halbfinale zu schaffen. Zwei Jahre später haben wir es dann als Zweitligist bis ins Viertelfinale geschafft. Das sind einmalige Erlebnisse.

Sie wissen also, wie es geht. Damit steht einer Pokal-Überraschung der Kickers gegen die TSG Hoffenheim ja nichts im Wege . . .

Schuppan: Wir werden uns ganz sicher auf dem Feld zerreißen – so viel kann ich vorab versprechen. Die Hoffenheimer sind sportlich sehr stark. Sie werden natürlich keinen Bock haben, sich hier am Dalle zu blamieren. Das Stadion wird, so hoffe ich, voll sein, auch wenn sich manche vielleicht lieber einen größeren Traditionsverein gewünscht hätten.

Ein Sieg im Pokal kann ja durchaus auch zu einem Schub in der 3. Liga verhelfen, oder?

Schuppan: Natürlich. Wenn du es schaffst, dort einen Favoriten zu ärgern oder gar rauszuwerfen, kannst du eine echt geile Stimmung erzeugen, die du dann mit in die Liga nehmen kannst..

