Lob gibt es auch vom Trainer des Gegners

SV Waldhof Mannheim – FC Würzburger Kickers 1:2

Mannheim: Königsmann, Marx, Schultz, Seegert, Conrad (80. Dos Santos), Ma. Schuster, Christiansen, Deville, Korte (44. Ferati), Diring (80. Hofrath), Koffi.

Würzburg: Verstappen, Ronstadt, Hägele, Schuppan, Herrmann (78. Kwadwo), Rhein, Gnaase (75. Hansen), Kaufmann (90.+2 Hemmerich), Sontheimer, Vrenezi, Pfeiffer.

Tore: 1:0 (12.) Korte, 1:1 (31., Foulelfmeter) Schuppan, 1:2 (62.) Vrenezi. – Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn). – Zuschauer: 8142.

Der FC Würzburger Kickers hat die Serie des SV Waldhof Mannheim beendet: Der FWK siegte im Carl-Benz-Stadion mit 2:1 (1:1) und fügten den Gastgebern damit die erste Niederlage der laufenden Drittligaspielzeit zu. Saisonübergreifend war der Waldhof sogar 29 Spiele ungeschlagen gewesen. Dagegen feierten die Mainfranken den ersten Auswärtssieg der Saison.

„Es war aber nur ein Sieg und an diese Leistung müssen wir jetzt anknüpfen“, zeigte sich Michael Schiele nach der Partie zufrieden. Zuvor veränderte der FWF-Cheftrainer seine Mannschaft im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau auf drei Positionen. Dabei feierten Last-Minute Neuzugang Simon Rhein und Frank Ronstadt jeweils ihr Startelf-Debüt im „Rothosen“-Dress. Dazu kehrte Albion Vrenezi in die Startelf zurück. Dagegen mussten Dominik Widemann und Luke Hemmerich erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Komplett aus dem Kader gestrichen wurde diesmal Abwehrspieler Lion Schweers. Der Sommerneuzugang stand zuvor in der Partie gegen Zwickau noch in der Startelf.

Erst einmal in Rückstand

Doch zunächst begann die Partie in Mannheim für die Kickers denkbar ungünstig, denn nach einem Eckball brachte Gianluca Korte den SVW mit einem satten 16-Meter-Schuss mit 1:0 in Führung (12.). jedoch zeigte sich der FC Würzburger Kickers diesmal von dem frühen Rückstand unbeeindruckt und erarbeitet sich in der Folgezeit gute Möglichkeiten. Jedoch verhinderte Waldhof-Schlussmann Timo Königsmann gegen Fabio Kaufmann (19.), Patrick Sontheimer (25.) und Luca Pfeiffer (29.) den möglichen Ausgleich. Doch die Kickers blieben weiter am Drücker und wurden schließlich in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte für ihren Aufwand belohnt. Nach Foulspiel an Albion Vrenezi im Mannheimer Strafraum, zeigte Schiedsrichter Arne Aarnink auf den Punkt. Kapitän Sebastian Schuppan verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1 (31.). Allerdings wackelte das Unentschieden praktisch schon im Gegenzug. Denn plötzlich musste FWK-Schlussmann Eric Verstappen mit einer starken Fußabwehr gegen Jan Hendrik Marx in höchster Not retten (33.).

Vrenezi belohnt sich selbst

Nach der Pause erwischten zunächst die Kickers durch Fabio Kaufmann den besseren Start in die Partie. Allerdings landete der 20 Meter Abschluss des Würzburger Offensivspielers knapp neben dem Mannheimer Gehäuse (51.). „Gerade nach der Pause ist Würzburg dann richtig gut aufgetreten“, stellte auch Waldhof-Trainer Bernhard Trares nach der Partie fest. Auch weil der starke Albion Vrenezi mit einem sehenswerten 20-Meter-Schuss plötzlich auf 2:1 für den FWK stellte (62.): „Ich wollte mich unbedingt selbst belohnen. Denn ich hatte schon in der ersten Halbzeit ein paar Gelegenheiten.“

Auf der anderen Seite mussten die Kickers dann aber noch eine brenzlige Situation überstehen, als SVW-Akteur Dorian Diring den Ball von der Strafraumkante zum 2:2 ins Tor bugsierte. Der Treffer fand allerdings wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Jean Koffi keine Anerkennung (72). Sehr zum Ärger des Mannheimer Angreifers: „Am Ende haben wir unglücklich verloren. Auch durch die Schiedsrichterentscheidungen. Denn es wäre mehr drin gewesen. Aber das müssen wir jetzt so hinnehmen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019