Kickers wollen Lebenszeichen senden

Entwicklung: Trotz der Coronakrise sieht sich Fortuna Düsseldorf im finanziellen Bereich gut aufgestellt. Dabei profitiert die Fortuna auch von erhöhten TV-Geldern, die der Verein aufgrund seiner letzten Bundesligaspielzeit erhält. Genau eben jene Tatsche setzt den Verein in Sachen Wiederaufstieg aber auch unter zeitlichen Druck, was Vorstand Thomas Röttgermann zu bedenken gibt: „Nächste Saison würde es erheblich schwerer werden. Wir hätten weniger TV-Geld, weil wir jetzt noch von den Platzierungen der vergangenen Erstligasaisons profitieren. Wir müssten also schauen, anderweitig Geld zu verdienen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und unser Ziel Bundesliga zu erreichen.“ Größtes Faustpfand ist dabei die neue personelle Zusammenstellung und die damit neu installierte Hierarchie. Dementsprechend lobt F95-Cheftrainer Uwe Rösler die Entwicklung seiner Mannschaft: „Inzwischen haben wir eine gewisse Hierarchie und Stabilität im Team.“

Zukunftspläne: Seit September ist Klaus Allofs als Vorstand für Fußball & Entwicklung, Kommunikation und CSR, zurück bei seinem Heimatverein Fortuna Düsseldorf. Zuvor arbeitet der Europameister von 1980 unter anderem als Sportvorstand und Geschäftsführer beim SV Werder Bremen und beim VfL Wolfsburg. In dieser Zeit gewann Allofs mit seinen Clubs den DFB-Pokal und die Deutsche Meisterschaft. „Es ist immer Teamwork. Wer für sich in Anspruch nimmt, der alleinige Macher zu sein, der ist auf dem Holzweg“, so Allofs. Gleichzeitig setzt er sich ehrgeizige Ziele: „Mit jedem Jahr wird der Abstand zu den führenden Bundesliga-Klubs größer. Eine frühestmögliche Bundesliga Rückkehr ist daher anzustreben. Die nächsten Monate werden zeigen, ob wir den Weg, den wir als Verein gehen wollen, überhaupt gehen können. Und dann werde ich ganz persönlich bewerten müssen: Ist das hier möglich, was wir vorhaben? Denn ich sage ganz klar: Ich will Erfolg haben.“

Englische Woche: Bereits seit neun Ligaspielen ist die Fortuna ungeschlagen (6 Siege, 3 Unentschieden). Zuletzt erkämpfte sich die Rösler-Elf zum Rückrundenauftakt gegen den HSV ein 0:0. Damit festigten die Düsseldorfer mit nunmehr 32 Zählern den 5. Tabellenplatz. Nun steht mit der Auswärtspartie in Würzburg das erste Auswärtsspiel der Rückrunde an. „Es ist das Spiel in der Englischen Woche mit der kürzesten Vorbereitungszeit. Das dritte Spiel in einer Englischen Woche ist körperlich immer das schwerste. Wir wollen in Würzburg unbedingt nachlegen . Es wird für uns ein entscheidendes Spiel. Auch weil wir den Anspruch haben eine Spitzenmannschaft sein zu wollen“, blickt Uwe Rösler auf das Duell am Dallenberg voraus. Ähnliche Worte wählt auch Defensivspieler Andre Hoffmann: „Wir wollen diese Serie so lange wie möglich aufrechterhalten. Gegen Würzburg wollen wir auswärts aber jetzt wieder drei Punkte einfahren.“ pati