Kickers verlieren auch in Nürnberg

FC Nürnberg – FC Würzburger Kickers 2:1

Nürnberg..Nürnberg: Mathenia, Sörensen, Geis, Handwerker, Lohkemper (80. Misidjan), Schäffler, Dovedan (63. Nürnberger), Krauß (80. Shuranov), Behrens (63. Hack), Valentini (40. Knothe), Mühl.

Würzburg: Giefer, Lotric (68. Hoffmann), Baumann, Hansen, Douglas (44. Herrmann), Hägele, Meisel, Toko (75. Flecker), Feick, Kopacz.

Tore: 1:0 (36.) Schäffler, 1:1 (56.) Baumann, 2:1 (90.+2) Sörensen. – Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt). – Zuschauer: keine zugelassen.

Der FC Würzburger Kickers hat das Zweitliga-Spiel am Sonntag beim 1. FC Nürnberg mit 1:2 verloren. Der Siegtreffer für den „Club“ fiel nach einer Ecke in der Nachspielzeit. Einen Bericht mit Stimmen zum Spiel lesen Sie noch heute auf fnweb.de und in unserer Printausgabe von Montag.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 13.12.2020