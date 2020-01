Kickers verleihen Lion Schweers

Lion Schweers saß bei den Kickers meist auf der Auswechselbank © Scheuring

Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers feilt weiter am Kader für die Restrückrunde der Saison: Lion Schweers wechselt auf Leihbasis bis zum Ende dieser Saison 2019/20 zur Sportvereinigung nach Elversberg in die Regionalliga Südwest. Der 23-jährige Innenverteidiger wird damit in der Rest-Rückrunde für die Saarländer auflaufen, die sich aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz befinden. Schweers

...