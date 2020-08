Kickers-Start „am Dalle“

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagmittag den Spielplan für die Zweitliga-Saison 2020/21 veröffentlicht. Der FC Würzburger Kickers startet am Wochenende vom 19. bis 21. September mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Spielzeit. Das erste Auswärtsspiel der „Rothosen“ steigt eine Woche später bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, ehe ein Heimspiel-Doppelpack auf dem Programm steht: Erst kommt die Spvgg. Greuther Fürth in die „Flyeralarm-Arena“ (2. bis 5. Oktober), nach der Länderspielpause empfangen die Mainfranken Holstein Kiel am Dallenberg (16. bis 19. Oktober). Eine Woche später führt der Weg der Rothosen an die Elbe zum Hamburger SV (23. bis 26. Oktober).

Der Auftakt ins Jahr 2021 findet zu Hause gegen den Karlsruher SC statt (2. bis 4. Januar). Die letzte Auswärtspartie der Zweitliga-Runde 2020/21 bestreitet der FWK am Sonntag, 16. Mai, bei Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig, am 34. und letzten Spieltag treffen die „Rothosen“ daheim auf Paderborn. Die zeitgenaue Ansetzung der ersten Begegnungen erfolgt in den nächsten Tagen.

Über das geplante Vorgehen bezüglich der Tickets wurden alle FWK-Dauerkarteninhaber bereits per E-Mail informiert. Für alle Kickers-Fans, die an einer Dauerkarte interessiert sind, gibt es Informationen auf der FWK-Homepage.

Die Termine der Hinrunde:

Samstag bis Montag, 19. bis 21. September: FWK– Erzgebirge Aue.

Freitag bis Montag, 25. bis 28. September: Fortuna Düsseldorf – FWK.

Freitag bis Montag, 2. bis 5. Oktober: FWK – Spvgg. Greuther Fürth.

Freitag bis Montag, 16. bis 19. Oktober: FWK – Holstein Kiel.

Freitag bis Montag, 23. bis 26. Oktober: Hamburger SV – FWK.

Freitag, 30. Oktober, bis Montag, 2. November: FWK – VfL Bochum.

Freitag bis Montag, 6. bis 9. November: FC Heidenheim – FWK.

Freitag, 20. bis Montag, 23. November: FWK – Hannover 96.

Freitag bis Montag, 27. bis 30. November: Spvgg. Jahn Regensburg – FWK.

Freitag bis Montag, 4. bis 7. Dezember: FWK – SV Sandhausen.

Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Dezember: 1. FC Nürnberg – FWK

Dienstag bis Donnerstag, 15. bis 17. Dezember: FWK – FC St. Pauli.

Freitag bis Montag, 18. bis 21. Dezember: Darmstadt 98 – FWK.

Samstag, 2. bis Montag, 4. Januar: FWK – Karlsruher SC.

Freitag bis Montag, 8. bis 11. Januar: VfL Osnabrück – FWK.

Freitag bis Montag, 15. bis 18. Januar: FWK – Eintracht Braunschweig.

Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Januar: SC Paderborn – FWK.

