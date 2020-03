Kickers-Kicker stimmen Kurzarbeit zu

Der komplette Lizenzspieler-Bereich des FC Würzburger Kickers hat dem Weg in die Kurzarbeit – ausnahmslos – zugestimmt. Dies ergaben, so der Verein in einer Pressemitteilung, die finalen Gespräche in den letzten Tagen mit Trainern, Betreuern, Spielern und deren Beratern.

„Dies ist ein ganz starkes Ausrufezeichen unserer Mannschaft sowie des gesamten Trainer- und Betreuerstabs, das hier

...