Kickers in Heimstetten

Titelverteidiger FC Würzburger Kickers trifft im Viertelfinale des bayerischen Verbandspokals auf den SV Heimstetten. Dabei genießt der SVH Heimrecht. Die termingenauen Ansetzungen für das Viertelfinale, das zwischen dem 1. und 13. Oktober ausgetragen wird, erfolgt am kommenden Mittwoch (11. September) nach Abstimmung des Bayerische Fußball-Verbandes mit den beteiligten Vereinen.

Zuletzt behielte der Regionalligist im Achtelfinale bei der DJK Vilzing mit 2:0 die Oberhand und schaffte dadurch den Einzug ins Viertelfinale. Allerdings kassierte die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt in der Regionalliga Bayern bereits fünf Niederlagen (17. Platz, 7 Punkte). Trotzdem sorgte der SVH zuletzt durch die Verpflichtung von Luca Beckenbauer, seines Zeichens Enkel von Franz Beckenbauer, für Schlagzeilen. Der 19-Jährige hatte seinen Vertrag bei Hannover 96 aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2019 aufgelöst. Für die Niedersachsen bestritt der Defensivspieler 20 Spiele in der U19 und drei Spiele in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. „Wir sind überzeugt, dass uns ein Spieler mit seiner Qualität weiterhelfen kann“, freut sich Christoph Schmitt über den namhaften Neuzugang.

Die Viertelfinalspiele in der Übersicht: Sieger FC Memmingen/FV Illertissen (beide RL Bayern) – SV Schalding-Heining (RL Bayern), SV Heimstetten (RL Bayern) – FC Würzburger Kickers (3. Liga), SV Viktoria Aschaffenburg (RL Bayern) – 1. FC Schweinfurt 05 (RL Bayern), TSV 1860 München (3. Liga) – Spvgg. Unterhaching (3. Liga). pati

