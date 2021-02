Kickers führen in Fürth und verlieren dann deutlich

Fürth.Spvgg. Greuther Fürth – FC Würzburger Kickers 4:1

Greuther Fürth: Burchert, Bauer, Mavraj (46. Leweling), Hrgota (82. Kehr), Ernst, Mayerhöfer, Abiama (82. Nielsen), Tillmann (46. Sarpei), Raum, Stach, Seguin (88. Cavar).

Würzburg: Bonmann, Lotric (80. Baumann), Pieringer (54. van la Parra), Sontheimer (80. Kopacz), Douglas, Munsy, Hägele, Feick, Feltscher, Strohdiek, Hasek.

Tore: 0:1 (14.) Munsy, 1:1 (29.) Abiama, 2:1 (50.) Hrgota, 3:1 (80., Foulelfmeter) Hrgota, 4:1 (88.) Kehr. – Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn). – Zuschauer: keine zugelassen.

Der FC Würzburger Kickers hat das Zweitliga-Spiel am Sonntag in Fürth mit 1:4 verloren. Der FWK führte zwar, kassierte dann aber wieder viel zu einfache Gegentreffer. Zudem gab es einen strittigen Elfmeter für Fürth. Einen analytischen Bericht lesen Sie am Abend online, und am Montag in der Print-Ausgabe.

