Kaum beim FWK und schon das erste Tor

Erstmals seit fünf Jahren konnten die Würzburger Kickers wieder mal ein Auftaktspiel in die Saison gewinnen. Mit 3:1 schlug die Elf von Cheftrainer Michael Schiele am „Dalle“ die U23 des FC Bayern München. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Thorsten Fischer zeigte sich am Dienstag auf einer Sponsorenveranstaltung angetan vom Premierenspiel und richtete ein paar Worte an die neuformierte Kickers-Mannschaft: „Bewahrt euch euer Selbstbewusstsein. Ihr seid eine gigantische Mannschaft. Werdet die Überraschung dieser Saison!“ Der Chef ist also schonmal begeistert nach den ersten 90 Minuten. Und in der Tat konnten diese schon für einige aufschlussreiche Erkenntnisse sorgen.

Luca Pfeiffer ist mehr als ein Hoffnungsträger: Vier Neue standen in der Startelf gegen die „kleinen“ Bayern. Die beiden auffälligsten waren ohne Frage Rechtsverteidiger Luke Hemmerich, der die letzten zwei Tore vorbereitete und Angreifer Luca Pfeiffer, der nach neun Minuten für das erste Würzburger Saisontor sorgte. Neben den harten Fakten, war aber vor allem Pfeiffers Präsenz und seine bereits gute Bindung zum Spiel, beeindruckend. Mit gerade einmal 22 Jahren hat es der gebürtige Gommersdorfer nach nur vier Wochen Vorbereitung und einem Drittliga-Auftritt schon geschafft, der neue Fix-Punkt im Kickers-Sturm zu werden. Auf und neben dem Platz wirkt Pfeiffer, als hätte er nie woanders gespielt: „Nach dem 2:1 war im Stadion ordentlich was los. Die Fans waren super dabei und haben mit zum Sieg verholfen.“ Mit ihm haben die FWK-Verantwortlichen einen großartigen Coup auf dem Transfermarkt gelandet.

Die angepasste Spielweise greift: Coach Michael Schiele hat es vorab schon angekündigt, dass man durch den Kader-Umbruch nun vermehrt auf schnelles Umschalten setzen möchte und weniger auf lange Ballbesitzphasen. Gegen die enorm ballsicheren Münchener blieb den Rothosen ohnehin nichts anderes übrig. Trotzdem gelang es den Kickers, die Bayern mit schnellen und vor allem zielgerichteten Umschaltmomenten vor große Probleme zu stellen. Oberflächlich gesehen bestimmten die Bayern das Spielgeschehen. In Wahrheit aber bestimmten die Kickers durch eine disziplinierte Grundordnung, wo auf dem Feld die Bayern den Ball haben dürfen und wo nicht. Die Defensive stand sehr gut, kam nur in der Schlussphase gegen die individuell und physisch äußerst starken Bayern-Stürmer Wriedt und Zirkzee in ärgere Schwierigkeiten. Schieles Matchplan ging auf, und die Fans freuten sich über erfrischenden, schnellen Fußball.

Auf der linken Seite hapert es noch: Das stand im Grunde auch schon vor dem Anpfiff fest, dass Sauer und Schiele noch einen Mann für die linke Abwehrseite suchen und auch benötigen. Leroy Kwadwo machte seinen Job als Linksverteidiger bei seinem Drittliga-Debüt defensiv stark, zeigte aber auch, dass er die Rolle nicht so offensiv interpretiert, wie es Schiele bevorzugt. Im linken Mittelfeld fiel hingegen die Regensburger Leihgabe Albion Vrenezi mit muskulären Probleme aus – wird das vermutlich auch noch in der anstehenden Englischen Woche. Sein Ersatz Dominik Widemann – etatmäßiger Stürmer – konnte sich nicht nachhaltig für weitere Einsätze auf Links empfehlen. Kein Wunder also, dass das Spiel über die linke Seite lahmte. Das muss und wird sich noch ändern.

Kaufmann will den nächsten Schritt machen: Umso stärker zeigte sich die rechte Seite mit Fabio Kaufmann und Luke Hemmerich. Kaufmann, einer aus dem letztjährigen Team, ist mit 26 Jahren mittlerweile gar einer der ältesten Rothosen. Kein Wunder also, dass er sich nun selbst mehr in die Verantwortung nimmt. Mit seinem Tor zum 2:1, nach einer herausragenden Einzelleistung, sorgte er für ein dickes Ausrufezeichen. „Ich habe mich da im Sommer reflektiert und bin zum Entschluss gekommen: Ich muss mehr selbst abschließen. Unser Manko letztes Jahr war unsere mangelnde Chancenverwertung“, meint der Deutsch-Italiener, der auf dem besten Weg zu sein scheint, einer der neuen Leitwölfe im Team der Kickers zu werden. Publikumsliebling ist er durch seine extravaganten Jubeleinlagen ohnehin schon.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019