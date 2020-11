Kapitän fällt wohl aus

„Das Wichtigste war, dass wir Fußball gespielt haben und dass wir verdient gewonnen haben“, beurteilte Würzburgs Cheftrainer Bernhard Trares den 2:1-Heimerfolg gegen Hannover 96. Am Samstag steht für die Rothosen um 13 Uhr das nächste wichtige Spiel beim SSV Jahn Regensburg auf dem Programm. Hier die letzten Informationen.

„Am Montag haben wir mit Hilfe einer Videoanalyse die Punkte besprochen, die wir in Zukunft besser machen müssen. Besonders die Gegentore wurden in diesem Zusammenhang analysiert. In den Trainingseinheiten wollen wir diese Situationen nun aufarbeiten und fokussieren uns auf Samstag“, beschrieb Ex-FWK Akteur Albion Vrenezi die Trainingsinhalte des Jahn in dieser Woche. Christoph Moritz kehrte wieder ins Mannschaftstraining zurück. Allerdings steht hinter dem Einsatz des 30-Järhigen am Samstag noch ein Fragezeichen. Ebenso droht Kapitän Benedikt Gimber (Bluterguss in der Wade) gegen die Kickers auszufallen. „Wir müssen gegen Würzburg von Beginn an Vollgas geben. Durch den ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende haben sie natürlich eine breitere Brust, was die Aufgabe für uns nicht leichter macht. Wenn wir am Samstag jedoch als Team auftreten und alles aus uns herausholen, dann können wir auf jeden Fall etwas Zählbares aus dieser Partie mitnehmen“, blickt Albion Vrenezi auf das Duell mit Würzburg.

Auch Jahn Trainer Mersad Selimbegovic warnt seine Mannschaft vor dem FWK: „ist eine gute Mannschaft, die richtig gute Spieler hat. Die sind nicht zu unterschätzen. Aber wir sind auch immer noch selbstbewusst und sicher, dass wir das auch gewinnen können.“ pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020