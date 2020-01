In solchen Spielen war der FWK stets da

Die Würzburger Kickers haben bis zum Ende der Transferperiode gestern um 18 Uhr ihren Kader nochmals aufgemotzt (siehe Bericht oben rechts). „Flyeralarm“-Sportchef Felix Magath hat also seine Ankündigung von vor einer Woche wahr gemacht (wir berichteten). „Das macht uns in der Breite, aber auch in der Qualität besser“, sagte Trainer Michael Schiele gestern. Inwieweit Niklas Hoffmann, Saliou

...