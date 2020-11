Heavy Metal gibt es nur auf dem Platz

Wer Lars Dietz auf dem Platz spielen sieht, der muss denken, dass der 23-Jährige in seiner Freizeit Kutte trägt, eine fette silberne Halskette umhängen hat und Heavy Metal hört. „Ich probiere schon immer, etwas Härte reinzubringen. Mein Spiel ist sehr Zweikampf-betont“, sagt der Defensiv-Spieler des FC Würzburger Kickers. Aber Dietz ist außerhalb des Stadion-Grüns nicht der böse Rocker, vor dem man sich fürchten muss. „Da bin ich ein recht ruhiger Typ“, erzählt er. Und grinst.

Im Sommer ist er von Union Berlin an den „Dalle“ gewechselt und dort während des ganzen Tohuwabohus der ersten Saisonwochen eine der positivsten Erscheinungen. Erst agierte der Defensiv-Allrounder in der Viererkette, zuletzt zweimal „auf der Sechs“. Lieber spielt er, und da redet er gar nicht lange um den heißen Brei herum, Innenverteidiger. „Die Position im Mittelfeld halte ich mir offen, falls ich dort gebraucht werde“, sagt er. In physischer Hinsicht ist da die Sommervorbereitung bei Union Berlin ein Vorteil: „Es war hilfreich, mich auf Bundesliga-Niveau auf die Saison vorbereiten zu können.“

„Befreiungsschlag“

Betrachtet man vor allem die Begegnung vom vorigen Sonntag, als den Kickers mit dem 2:1 gegen Hannover 96 der erste Saisonsieg gelang (wir berichteten), da kann man von außen schon zu dem Schluss kommen, dass er im Moment als „Sechser“ sehr gut gebraucht werden kann. Dietz überzeugte, wie sollte es anders sein, durch stringente Zweikampfführung und gutes Passspiel. „Der Sieg war ein Befreiungsschlag, aber wir sind immer noch Letzter. Es ist jedoch schön, jetzt wieder auf Schlagdistanz zu sein“, sagt er.

Lars Dietz verfolgt keinen konkreten Karriereplan, doch aus seinen Ambitionen macht er keinen Hehl. Er hat in Würzburg einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Drei Jahre – diese Länge ist für die Kickers eigentlich eher unüblich. Dietz möchte sich mit dem FWK als Zweitliga-Spieler etablieren, um den Traum vom Bundesliga-Profi weiter leben zu können. Er formuliert es so: „Jetzt vom Sprung in die Bundesliga zu reden, ergibt keinen Sinn. Aber der Wunsch ist schon da.“ Klar, Lars Dietz hat fast die komplette Jugendzeit bei Borussia Dortmund verbracht – und wer im Schatten des „Signal Iduna Parks“ trainiert hat, der will auch mal darin spielen…

Gespielt hat der 23-Jährige bisher immer - seit er da ist. In den ersten beiden Saisonwochen war er noch nicht verpflichtet. Auch Dietz hat sich erst einmal zurechtfinden müssen in einer neuen Mannschaft mit so vielen neuen Spielern. „Seit dem Sieg ist der Kabinenumgang ganz anders“ hat er festgestellt. Patrick Sontheimer verriet nach dem Sieg gegen Hannover, dass sogar mal wieder gesungen wurde. Apropos singen: Bei seinem „Einstand“ musste das Lars Dietz auch – so wie es mittlerweile bei fast allen Profiklubs Usus ist. „Country Roads“ hat er da zum Besten gegeben verrät er – fügt aber gleich an: „Von Sonti muss jetzt aber auch noch was kommen“, und spielt damit auf dessen Einstand als Kapitän an. Sein größter „Spezi“ ist diesen ersten Würzburger Wochen Hendrik Bonmann, den er aus früheren Zeiten schon kannte.

Ganz offen gibt er zu, dass er zuvor noch nie Würzburg gewesen war und noch nie gegen Würzburg gespielt hatte. „Da war ich immer verletzt“, blickt er zurück. Während seiner ersten Wochen am Main hat er die Stadt aber schon kennen und schätzen gelernt. Und: Auch eine Wohnung hat Lars Dietz schon gefunden. Die Voraussetzungen sind also blendend, dass der Defensiv-Allrounder auf Dauer ein Leistungsträger der Kickers wird. Und wer ihm mal auf der Straße begegnet: Fürchten müssen ihn wirklich nur seine Gegenspieler...

