„Hatten gute Ballgewinne“

1. FC Union Berlin – Würzburger Kickers 2:0

Berlin: Luthe, Hübner (46. Subotic), Knoche (46. Schlotterbeck), Dietz (46. Friedrich), Lenz (46. Gießelmann), Prömel (46. Griesbeck), Andrich (46. Gentner), Trimmel (46. Liebelt), Endo (46. Bülter), Teuchert, Becker (46. Taz).

Würzburg: Müller (46. Giefer), Meisel, Schweers, Kraulich (46. Hansen), Kwadwo (67. Schories),– Hägele (46. Sontheimer), Kopacz (67. Ünlü), Flecker (67. Emini), Jurcher (46. Ronstadt), Breunig (46. Baumann), Sané (46. Pfeiffer).

Tore: 1:0 (39.) Hübner, 2:0 (65.) Teuchert. – Schiedsrichter: Max Burda (Berlin).

Der FC Würzburger Kickers hat sein erstes Testspiel zur Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison bei Erstligist 1. FC Union Berlin mit 0:2 verloren. „Man hat gemerkt, dass wir heute gegen einen Erstligisten gespielt haben. Zum Ende hin haben wir etwas zu viele Chancen zugelassen. Aus einem Standard bekommen wir das Gegentor, was letztlich auch hochverdient war“, sagte FWK-Trainer Michael Schiele und fügte an: „Wir hatten aber auch gute Ballgewinne und haben uns Chancen erarbeitet. Vor allem direkt nach dem Seitenwechsel waren wir dem Ausgleich ganz nah. Über 90 Minuten hat man heute gesehen, was möglich ist und für das erste Testspiel wenige Tage nach dem Trainingsauftakt können wir zufrieden sein. Die Spielpraxis hat uns natürlich gut getan, auch die Youngster haben ihre Sache ordentlich gemacht.“ Unter anderem traf Luca Pfeiffer mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Aufseiten des FC Würzburger Kickers kamen insgesamt 21 Spieler zum Einsatz. Noch nicht zur Verfügung standen die kürzlich verpflichteten Robert Herrmann, Arne Feick und Douglas, die jeweils erst zwei negative Tests auf Covid-19 vorweisen müssen, um eingesetzt werden zu dürfen. Niklas Hoffmann (Rückenbeschwerden) und Luke Hemmerich (grippaler Infekt) mussten ebenfalls passen. Stattdessen gehörten mit Alvin Emini und Niklas Schories zwei Akteure aus der eigenen U19 sowie mit Gillian Jurcher ein Testspieler zum Aufgebot.

Bereits am Samstag um 14.30 Uhr folgt in Mainz der nächste Test gegen einen Bundesligisten. nice/mf

