Hasek bei den Würzburger Kickers gelandet

Würzburg.Nach langem Hin und Her ist es nun offiziell: Der FC Würzburger Kickers hat den 25-jährigen Offensivspieler Martin Hašek verpflichtet. Der ehemalige tschechische U-Nationalspieler war zuletzt vereinslos, zuvor spielte er bei Sparta Prag.

Hašek absolvierte 89 Spiele (14 Tore) in der ersten tschechischen Liga, weitere 33 Spiele in der zweiten Liga. Sowohl bei Bohemians Prag wie auch bei Sparta Prag zählte er zu den Leistungsträgern, absolvierte auch zwei Europa League-Qualifikationsspiele. Ausgebildet wurde Hašek bei seinem Heimatverein Slovan Liberec, ehe er ab 2006 in die Jugendabteilung von Sparta Prag wechselte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.01.2021