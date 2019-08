„Haben viel Fantasie im Kader“

Kurz vor dem ersten Saisonspiel der Drittliga-Saison 2019/2020 nahm sich Würzburgs Trainer Michael Schiele noch einmal kurz Zeit für ein Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Mit offenen Worten schätzte er die Qualität des Kaders ein und sah nicht alles rosarot. In zwei Bereichen sieht er seine Mannschaft allerdings verbessert. Um 14 Uhr treffen die Kickers heute daheim auf den FC Bayern München II.

Herr Schiele, vor einem Jahr sagten Sie in den Fränkischen Nachrichten, dass es ihr Traum sei, mit den Kickers einmal bis Saisonende um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzuspielen. Ist der aktuelle Kader stark genug dafür?

Michael Schiele: Das ist sehr schwer zu beurteilen. Wir haben viele junge Spieler dazubekommen. Bei ihnen kommt es auf die Entwicklung an. Wir haben sicher sehr viel Fantasie im Kader. Aber wir haben nicht nur junge Akteure geholt. Mit Albion Vrenezi haben wir beispielsweise auch einen Spieler aus der 2. Bundesliga ausgeliehen.

Auf welche Spielart dürfen sich die FWK-Fans freuen?

Schiele: Eines kann ich versprechen: Die Jungs werden immer alles raushauen. Zu Beginn der Runde ist es möglich, dass wir nicht so abgeklärt spielen wie in der vorherigen Saison, schließlich hatten wir wieder eine enorme Fluktuation im Kader. Es ist möglich, dass wir in manchen Phasen aus einer abwartenden Haltung agieren. Aber unser Fußball wird natürlich weiterhin auch offensiv geprägt sein.

In welchem Bereich sehen Sie die Mannschaft stärker als in der vorigen Saison?

Schiele: Das ist schwer zu vergleichen, weil wir zum Teil andere Spielertypen im Kader haben und sich dadurch auch der Fußball ein wenig verändert. Insgesamt glaube ich, dass wir mehr Geschwindigkeit haben und bei Standards stärker sind. Luke Hemmerich, Albion Vrenezi und Niklas Zulciak können sehr exakte Bälle schlagen.

Ist der Kader, so wie er sich heute darstellt, komplett oder wird sich in personeller Hinsicht noch etwas tun?

Schiele: Im Moment haben wir keinen gelernten Linksverteidiger. Leroy Kwadwo wächst in diese Position zwar gerade hinein, aber hier muss sich schon noch etwas tun. Insgesamt haben wir eine junge Mannschaft, die heiß auf Fußball ist und willig, hier in Würzburg den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen.

Ist es für Sie als Trainer nicht auch ein Wagnis, in dieser so ausgeglichenen 3. Liga mit solch einer unerfahrenen Mannschaft an den Start zu gehen?

Schiele: Nein. Es ist eine spannende Aufgabe, talentierte Spieler zu entwickeln. Und wir haben ja auch nicht nur junge Akteure im Team, sondern auch einige erfahrene Spieler.

Normalerweise spielt man zu Beginn einer Saison nicht gerne gegen einen Aufsteiger, weil er mit einer Menge Schwung kommt. Ist es im Falle des heutigen Gegners FC Bayern München II aber nicht ein Vorteil für die Kickers, da sich einige Spieler des Kaders mit den Profis des FC Bayern auf der USA-Reise befinden?

Schiele: Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Klar ist, dass diese Mannschaft auch ohne die mitgereisten Spieler eine Menge Qualität aufweist und einen sehr hohen Marktwert besitzt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das erste Saisonspiel daheim vor unseren eigenen Fans stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019