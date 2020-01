Gegen Regensburg „von Beginn an super im Spiel“

Der FC Würzburger Kickers bleibt ungeschlagen. Der Schiele-Elf gelang im Test gegen den SSV Jahn Regensburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. „Wir waren von Beginn an super im Spiel und haben uns sehr gute Möglichkeiten erarbeitet – bis wir einen höchst zweifelhaften Handelfmeter gegen uns bekommen haben. Nach dem Seitenwechsel haben sich beide Teams größtenteils neutralisiert. Es war insgesamt ein guter Test“, sagte FWK-Cheftrainer Michael Schiele nach dem Spiel. Das Aufeinandertreffen mit dem Tabellensiebten der 2. Liga war das insgesamt dritte Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die Spvgg. Unterhaching beginnende Rest-Rückrunde in der 3. Liga.

Die Partie fand in der Würzburger Flyeralarm-Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Kickers kamen dabei zunächst besser ins Spiel und in der Anfangsphase zu mehreren guten Möglichkeiten, die zunächst jedoch alle von Jahn-Torwart Alex Weidinger entschärft wurden. Nach acht Minuten belohnten sich die Rothosen schließlich und markierten durch Luca Pfeiffer den Führungstreffer. In der Folge wurde die Jahnelf in den Zweikämpfen präsenter und näherte sich dem Tor der Unterfranken mehrfach an. Die erste Chance folgte auf einen von Erik Wekesser getretenen Eckball, Nachreiners Kopfball verfehlte allerdings sein Ziel (15.). Auf der anderen Seite verhinderte SSV-Akteur Nicolas Wähling in der 30. Minute gerade noch das 2:0 für die Hausherren. Auch deshalb folgte der Ausgleichstreffer für die Regensburger dann eher überraschend: Nach einer schönen Kombination von Marco Grüttner und Jann George gelangte der Ball zu Wekesser, dessen Hereingabe in den Strafraum per Hand abgewehrt wurde – der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Max Besuschkow letztendlich sicher zum 1:1-Halbzeitstand verwandelte (37.). Die Kickers bejubelten in der 72. Minute durch Robert Herrmann den erneuten Führungstreffer. Jedoch sollte die Jahnelf in der Schlussphase noch zum Ausgleichstreffer kommen: Chima Okoroji zirkelte einen Freistoß aus rund 22 Metern über die Mauer ins Tor (75.). pati

