FWK-Spiele terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Drittliga-Spieltage 24 bis 32 zeitgenau angesetzt.

Nach dem Freitagabendmatch in Münster am 14. Februar stehen vier Samstagspartien in Folge an: Gegen Braunschweig (22. Februar), in Zwickau (29. Februar), gegen Mannheim (7. März) und in Meppen (14. März). Am Mittwochabend, 18. März, empfangen die Rothosen dann unter Flutlicht den 1. FC Magdeburg, ehe es erneut an einem Samstag (21. März) an die Grünwalder Straße zum TSV 1860 München geht. Den 31. Drittliga-Spieltag eröffnet der FWK mit einem Flutlicht-Heimspiel gegen Jena (27. März), den 32. Spieltag schließen die Mainfranken mit der Auswärtsbegegnung am Montagabend, 6. April, in Duisburg ab (geringste Reisedistanz der zehn Partien an diesem Spieltag).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.12.2019