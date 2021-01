Flutlichtspiel gegen Fortuna

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 19 bis 23 der 2. Liga zeitgenau terminiert. Am Dallenberg geht dabei wieder das Flutlicht an. Zum Auftakt des 19. Spieltags begrüßt der FC Würzburger Kickers am Freitag, 29. Januar, um 18.30 Uhr Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Das Auswärtsspiel in Fürth wird am Sonntag, 7. Februar, um 13.30 Uhr angepfiffen. An der Kieler Förde dürfen die „Rothosen“ erneut freitags (12. Februar) um 18.30 Uhr ran. Den Abschluss im Februar bilden die beiden Partien gegen den Hamburger SV und den VfL Bochum. Während die Hanseaten am Sonntag, 21. Februar, um 13.30 Uhr in Würzburg gastieren, rollt der Ball im Ruhrgebiet am Samstag, 27. Februar, ab 13 Uhr. fwk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021