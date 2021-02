Flecker verlässt die Kickers und wechselt nach Österreich

Würzburg.Florian Flecker verlässt den Zweitligisten FC Würzburger Kickers und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem österreichischen Erstligisten TSV Hartberg an. „Ich bin froh, wieder bei dem Verein zu sein, bei dem ich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere hatte. Der Verein hat sich sehr intensiv um mich bemüht und ich kenne die Abläufe und das Umfeld. Ich bin froh, dass Würzburg mir keine Steine in den Weg gelegt hat und freue mich jetzt wieder in Hartberg angreifen zu können", sagte der Mittelfeldspieler bei seiner Verabschiedung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021