Felix Magath schielt mit den Kickers nach der Bundesliga

Der Name Felix Magath spukte freilich auch am Samstag beim Heimspiel der Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig durch das Stadion am Dallenberg. Doch der neue Chef von „Flyeralarm Global Soccer“ war gar nicht zugegen. Er weilte beim Spiel des zweiten „Flyeralarm“-Clubs FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling. Die Wiener Vorstädter spielten gegen Sturm Graz und verloren 0:2. Damit hat sich die Situation im Abstiegskampf der Bundesliga weiter verschärft.

Und gestern wurde dann auch gleich der dortige Trainer Klaus Schmidt entlassen. In der offiziellen Pressemitteilung des Vereins steht zwar nichts von Felix Magath, doch man kann sicher sein, dass der ehemalige Meistertrainer an der Beurlaubung nicht ganz unbeteiligt war.

Verwirrung nach Berichten

Doch welcher Verein besitzt nun Priorität? Die Kickers oder Admira Wacker? „Das hängt von der Situation ab. Im Moment sind wir mehr in Mödling weil es dort drunter und drüber geht“, sagte gestern Christian Ortlepp auf Nachfrage der FN. Magaths Assistenz wird heute ebenfalls nach Wien reisen.

Zuletzt hatten einige Zeitungsberichte für ein wenig Verwirrung gesorgt. Felix Magath soll bei einem Pressegespräch in Mödling gesagt haben, dass er beim österreichischen Erstligisten mehr Möglichkeiten sehe, etwas zu entwickeln. Diese Aussage ließ freilich in Würzburg aufhorchen. Christian Ortlepp relativierte und erklärte gestern gleichzeitig: „Wenn man in Österreich unter die ersten Sechs kommt, spielt man international. Dahin ist der Weg natürlich viel kürzer als der von Würzburg weiter nach oben.“ Zudem habe Magath im gleichen Atemzug gesagt, dass es zudem das Ziel sei, mit den Kickers in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Doch anscheinend nicht nur das: In der „Welt am Sonntag“ wurde der 66-Jährige wie folgt zitiert: „Mit Durchschnitt und Mittelmaß kann ich nicht leben. Ich wollte schon immer nach ganz oben, wollte schon immer Titel.“ Er werde sich „nicht begrenzen“ und sagen: „Ich bin zufrieden wenn Würzburg in die Zweite Bundesliga aufsteigt. Nein, ich werde alles dafür tun, dass größere Erfolge kommen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020