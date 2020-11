Felix Magath gesteht Fehler ein

Sieben Spiele, drei Trainer, einen Punkt: Die Lage beim Zweitliga-Aufsteiger FC Würzburger Kickers Mitte November 2020 ist äußerst trist. So hatten sich Vereinsvertreter und Fans die Rückkehr des FWK in die 2. Bundesliga sicher nicht vorgestellt. Doch seit Felix Magath in seiner Funktion als Fußball-Boss von „Flyeralarm“ mitwirkt, ist in der stets so behüteten Kickers-Familie nichts mehr, wie

...