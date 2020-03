Erstmals oben angedockt

Der Moment der totalen Freude: Luca Pfeiffer wurde beim Spiel der Würzburger Kickers in Zwickau eingewechselt und erzielte in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Unterfranken. Damit dockt der FWK erstmals in dieser Saison oben in der Tabelle an.

© Frank Scheuring