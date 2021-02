Erlebnis stand vor Ergebnis

Der FC Würzburger Kickers hat das nicht-öffentliche Testspiel beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg mit 1:3 (1:2) verloren. Nach einem Blitzstart – Chris David hatte bereits nach zwei Minuten vom Elfmeterpunkt getroffen – drehten die Fuggerstädter die Partie noch vor der Pause.

Noch vor der Pause gedreht

Ruben Vargas (19.) und Noah Joel Sarenren Bazee (33.) erzielten die Führung für den FCA. Für den Endstand sorgte ein Eigentor von Douglas nach dem Seitenwechsel (70.). Gegen die Augsburger durften sich bei der Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Trares vornehmlich jene Spieler beweisen, die zuletzt nur selten zum Einsatz kamen.

Unter anderem stand Fabian Giefer zwischen den Pfosten des Würzburger Tores. Zudem feierte Ewerton nach muskulären Problemen sein Comeback und stand in der ersten Hälfte auf dem Platz.

Einsatzzeiten für „Ersatzspieler“

„Es war ein fantastischer Test. Der Platz hat Rasenheizung und es waren sehr gute Bedingungen. In Würzburg ist das leider etwas schwieriger, weil wir auf Kunstrasen oder in die Halle ausweichen müssen. Die Spieler, die in den vergangenen Wochen weniger gespielt haben, haben Einsatzzeit bekommen. Das war das Wichtigste. Deshalb ist das Ergebnis zweitrangig. Wir konnten hier Fußball spielen“, analysierte Bernhard Trares die Leistung seiner Elf. pati

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.02.2021