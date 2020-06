„Er könnte sowohl in der 3. Liga als auch in der 2. Bundesliga der Trainer sein“

Er zeigt die Richtung an: Nach vorne und möglichst nach oben soll es gehen. Nach Meinung von Felix Magath sollten die Würzburger Kickers die Chance ergreifen und so lange wie möglich um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen. Die Mannschaft sieht er, auch dank Trainer Michael Schiele, dafür gewappnet.

© Frank Scheuring