Er ist für den FWK mehr als nur ein Spieler

Sebastian Schuppan weinte. Nein, er vergoss nicht nur ein Freudentränchen, er weinte nach dem Schlusspfiff richtig. Auf dem Rasen, beim Interview. Auch aufmunternde Bierduschen seiner Mannschaftskameraden änderten seine Gefühlslage erst einmal nicht. Diese Szenen zeigten, wie viel Belastung sich da vom dem Spielführer des FC Würzburger Kickers gelöst hatte.

„Da ist schon ein Batzen Druck abgefallen“, sagte er, als er ganz langsam zur Stadiontreppe hinter „Block 3“ schlurfte – dorthin, wo ihn die Fans schon mit Sprechchören feierten. Sebastian Schuppan ist in den drei Jahren bei den Würzburgern zum Gesicht der Kickers geworden: Ein Kapitän, der vorausging, in jedem Training, bei jedem Warmlaufen, mit Leistung auf dem Platz. Er funkte mit Trainer Michael Schiele auf einer Wellenlänge und gab auch in der Kabine den Ton an: „Jeder muss alles Persönliche hinten anstellen. An ein Siegerbierchen nach dem Spiel ist nicht zu denken“, hatte der in wenigen Tagen 34-Jährige nach der Corona-Pause mit Blick auf die anstrengenden Englischen Wochen damals gesagt. Die Spieler sind ihrem Kapitän gefolgt.

Und sie konnten sich auf ihn verlassen: „Schuppi“, wie er überall gerufen wird, nahm sich in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ball zum Strafstoß (siehe Spielbericht nebenan), wohlwissend, dass an diesem Schuss der Erfolg einer ganzen Saison hängt. „Ich habe noch nie in die rechte Ecke geschossen. Dieses Mal habe ich mir aber genau die vorgenommen, weil ich dachte, dass der Torhüter nicht damit rechnet“, erzählte er später über die Situation unmittelbar vor dem Elfmeter. „Als er sich den Ball genommen hat, wusste ich, dass er trifft“, sagte Daniel Sauer. Das kann man danach freilich leicht sagen, doch in dieser Aussage steckt mehr. Sie zeigt, dass sie sich bis in die Vorstands-Riege auf ihren Kapitän verlassen konnten. Sebastian Schuppan war mehr als nur ein Spieler.

Insgesamt ist er nun viermal von der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Man kann sich solch eine Geschichte gar nicht ausdenken: Er, der Kapitän macht mit seinem letzten Schuss nicht nur sein sportliches Glück perfekt, sondern schenkt einem ganzen Verein den Aufstieg.

„Jetzt lasst mich erst einmal feiern, vielleicht fällt mir später noch etwas ein“, sagte Schuppan, nach seiner Zukunft bei den Kickers befragt. Sein Vertrag ist mit dem Abpfiff am Samstag ausgelaufen. Zu einem anderen Verein wird er nicht mehr wechseln, das hatte er schon betont. Dass er noch ein Jahr als Spieler dran hängt, ist unwahrscheinlich. Es ist allerdings gut möglich, dass er den Kickers in anderer Funktion erhalten bleibt. Darüber wurde schon gesprochen, aber nichts beschlossen, wie Daniel Sauer durchblicken ließ.

Zwei Stunden nach dem Spiel waren die Tränen getrocknet; „Schuppi“ genoss still, indem er mit seiner Frau um den Platz schlenderte. Dabei haben sie gewiss auch über seine Zukunft gesprochen...

