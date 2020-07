Entscheidungen live im TV

Der letzte Spieltag der 3. Liga wird wie immer live bei „Magenta Sport“ übertragen. Hier kann gewählt werden zwischen einer Konferenz oder jede Partie auch als „Einzelspiel“.

Auch der Bayerische Rundfunk plant eine umfangreiche Live-Berichterstattung in seinem dritten Fernsehprogramm. Das Topspiel ist hier natürlich zunächst das bayerische Derby zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt. Eine breite Berichterstattung soll es aber auch über die Würzburger Kickers in Fernsehen, Radio und Online geben, so der BR: Im Radio berichten Bayern 1 und B5 aktuell ab 14 Uhr live in Ausschnitten über die Partien Würzburger Kickers gegen Hallescher FC sowie TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt. Im BR Fernsehen gibt es ab 17.15 Uhr die Höhepunkte der Partien Würzburger Kickers – Hallescher FC sowie TSV 1860 München – FC Ingolstadt in einer ausführlichen Konferenz und Stimmungsberichte von allen wichtigen Schauplätzen, außerdem Berichte von den anderen Partien mit bayerischer Beteiligung

Sowohl unter BR24sport.de als auch in der Nachrichten-App BR24 und den Social-Media-Kanälen der BR-Sportredaktion gibt es alle Tore der bayerischen Drittligisten sowie aktuelle Informationen. Und natürlich haben auch die Kickers einen Liveticker auf ihrer Homepage.

